Reconoce el diputado federal Durán Reveles al Ejército

Valle de México.- José Luis Durán Reveles, diputado Federal del PVEM, recalcó que hoy se le rinde homenaje a una institución que encarna la disciplina, el honor y el amor más profundo por la patria como lo es el Ejército mexicano.

“El Heroico Colegio Militar, fundado el 11 de octubre de 1823, y desde su origen esta casa de formación castrense ha sido la fragua donde se templa el carácter y el espíritu de quienes han jurado consagrar su vida al servicio de México”, apuntó. El legislador reiteró que no es sólo una escuela militar, es un templo del deber, una acción de convicción y servicio, donde se aprende que el uniforme no se ostenta, se honra, que la obediencia no se somete, se fortalece, y que la verdad no se impone, se vive con dignidad y se entiende que la patria es primero.

Durán Reveles al participar en el aparatado de efemérides en sesión vespertina del Congreso de la Unión y al hablar a nombre del GPPVEM, añadió que, en sus aulas y campos de adiestramiento, generaciones de cadetes han asumido que portar el uniforme nacional es cargar con la historia.

Asimismo, con el ejemplo y el compromiso de quienes defendieron la soberanía a costa de su propia vida.

Enfatizó que el Heróico Colegio Militar ha estado presente en los episodios más trascendentes de “nuestra historia”.

Expuso que, en 1847 en la Defensa del Castillo de Chapultepec, sus cadetes escribieron con sangre una página eterna de heroísmo, en tiempos de paz sus miembros han acompañado al pueblo mexicano en las tareas de auxilio, reconstrucción y apoyo humanitario, siempre con la misma gallardía y sentido del deber