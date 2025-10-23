“Eres Bueno, Charlie Brown” regresa a CDMX con humor, música y filosofía infantil

Tienes una cita en Marketeatro.

El clásico musical inspirado en Peanuts tendrá funciones en octubre y noviembre

“Son adultos interpretando niños que hablan de la vida con ternura y profundidad”, dice Oscar Hernández

Por Arturo Arellano

Bajo la dirección escénica de Rubén Córdova y la producción de Eduardo Córdova, “Eres Bueno, Charlie Brown” ofrecerá una breve temporada en la Ciudad de México los días 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre en Marketeatro. Esta versión conserva el humor mordaz y entrañable de las viñetas de Charles M. Schulz, y lo traduce a un lenguaje escénico vibrante, sensible y profundamente humano.

Oscar Hernández, actor que da vida a Schroeder, el niño pianista obsesionado con Beethoven, comparte en entrevista para DIARIO IMAGEN que el montaje es mucho más que una comedia musical: “Es una mirada filosófica desde la infancia. Los personajes hablan como adultos, pero desde su mundo de juegos, escuela y emociones cotidianas. Es muy conmovedor. Estamos muy contentos porque despues de haber hecho una breve temporada en Puebla donde nace todo, con nuestros productores, ahora vamos a la Ciudad de México. Estamos ensayando muy fuerte y esperando que a la gente le guste mucho igual que a nosotros”.

La obra, que ya tuvo una breve temporada en Puebla, regresa a la capital con un elenco que interpreta a los icónicos personajes de Peanuts: Charlie Brown, Sally, Linus, Snoopy y Schroeder. Cada uno revela sus pasiones, miedos y pequeñas batallas a través de canciones y escenas que evocan momentos clásicos de la historieta.

“Mi personaje toca el piano, habla de Beethoven, y tiene esta necesidad de orden y control. Sally baila tap y también es muy filosófica. Snoopy canta, baila y muestra su faceta animal, pero representada por un humano. Todo está muy bien hilado con la música. Son adultos personificando a estos personajes, pero es justo por eso porque hablan de cosas profundas, sin perder la chispa cómica, con música increíble y a partir de las canciones se va a avanzando en las actividades de cada personaje, lo que le gusta a cada quien, que tiene que ver con el origen de todo. Vemos a Charlie Brown volando una cometa, y ya abemos que a él le sale todo mal, todo le pasa, pero la historia se va alimentando de todas estas actividades”, explica Hernández.

El actor comenta que se inspiró en las viñetas originales y en la primera versión del musical en Nueva York para construir su personaje: “No tomé muchas referencias audiovisuales, pero sí me empapé del espíritu de Schroeder. Me sorprendió el impacto que tiene esta historia, incluso después de 75 años de haber sido creada”.

Las funciones se realizarán los sábados 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre a las 12:00 horas en Marketeatro. Los boletos están disponibles en boletia.com.

