Impulsan una movilidad sustentable para Edomex; avanza hacia la electromovilidad

Servicio eficiente, seguro y de calidad

Se incorporan 20 modernas unidades articuladas que no emiten contaminantes

Tlalnepantla, Estado de México.– El gobierno de Delfina Gómez Álvarez impulsa una movilidad sustentable para el Estado de México y avanza hacia la electromovilidad integrada con 20 modernas unidades articuladas en el Valle de México.

Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMyTEM), explicó que a principios de agosto se pusieron en operación 10 de estos autobuses en el Valle de México, que brindan su servicio en el corredor ecológico Indios Verdes-Tlalnepantla-Ecatepec-Tecámac de la línea IV del Mexibús.

Comentó que son unidades articuladas de 18 metros de longitud, totalmente eléctricas, que tienen una capacidad para 38 pasajeros sentados y hasta 160 en total, con lo que se suma un parque vehicular de 74 autobuses que prestan el servicio a lo largo de 33.6 kilómetros.

Estas unidades no emiten contaminantes, su desempeño es silencioso, y tienen una autonomía de hasta 350 kilómetros por carga, lo que les permite otorgar un servicio eficiente, seguro, sustentable y de calidad.

Este logro implicó una inversión de 180 millones de pesos por parte de los transportistas, monto que incluye las unidades y los sistemas de recarga eléctrica.

Asimismo, Zúñiga Canales mencionó que desde el inicio de la presente administración se puso en operación el primer corredor eléctrico de servicio exprés con 10 autobuses de 15 metros de longitud, que brindan su servicio en la Línea II del Mexibús de Las Américas en Ecatepec a Río de los Remedios en la delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

Se han realizado además diversas pruebas operativas en la capital del Estado, para implementar este tipo de tecnología en el transporte público concesionado, como se hizo recientemente con el primer autobús eléctrico con tecnología 100 por ciento mexicana de nombre “Taruk” en la línea transporte TEO en el Valle de Toluca.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México impulsa la transformación de la movilidad con un transporte moderno, digno, limpio y eficiente.

Avance de 50% en la construcción de Línea 3 de Mexicable

Con un avance general ejecutado de la construcción de la Línea 3 del Mexicable del 50 por ciento y trabajos que se realizan conforme a los tiempos establecidos, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, atiende y fortalece la movilidad en beneficio de más de 700 mil habitantes de la zona poniente del Valle de México.

Esta nueva línea de transporte público conectará a las zonas de difícil acceso y elevadas de Naucalpan con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación “Mexipuerto Cuatro Caminos”, con lo que las y los mexiquenses de esa zona del Estado de México, que fueron olvidados durante años y que no contaban con una movilidad digna, moderna, segura, eficiente y de calidad, reducirán los tiempos de traslado de una hora a 30 minutos.