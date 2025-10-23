EROS RAMAZZOTTI ANUNCIA FECHA DE ESTRENO DE SU NUEVO ÁLBUMEspectáculos jueves 23, Oct 2025
- SOLD OUT LOS DOS CONCIERTOS EN EL ZIGGO DOME EN ÁMSTERDAM DEL WORLD TOUR GALA PREMIÈRE
- EL 21 NOVIEMBRE SE ESTRENA EN TODO EL MUNDO EL NUEVO ÁLBUM “UNA HISTORIA IMPORTANTE”
- UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR COMENZARÁ EL 14 FEBRERO EN PARÍS Y A PARTIR DEL 06 DE JUNIO 2026 EN LOS PRINCIPALES ESTADIOS ITALIANOS
Eros Ramazzotti conquistó Ámsterdam: dos eventos únicos del WORLD TOUR GALA PREMIÈRE el viernes 17 y sábado 18 octubre en el Ziggo Dome registraron un lleno total con 30.000 espectadores.
El 21 noviembre sale en todo el mundo “Una Historia Importante”, el nuevo álbum en versión italiana y española (por Friends & Partners S.p.A./Eventim Live Internation y distribuido por Sony Music Entertainment) disponible a partir de hoy en preorden (https://bioerosramazzotti.lnk.to/UNASTORIAIMPORTANTE).
“Una Historia Importante” estará disponible en muchos formatos especiales. En italiano: doble vinilo negro, translúcido, naranja, naranja autografiado, CD, Jewel Box, Deluxe y Deluxe firmado. En español: doble vinilo negro, naranja y naranja autografiado, CD Jewel Box, deluxe y deluxe autografiado.
El nuevo álbum de Ramazzotti incluye algunos de los hits más icónicos de su carrera, transpuestas con un nuevo aspecto, canciones inéditas y prestigiosas colaboraciones italianas e internacionales. Entre los inéditos incluidos en el nuevo disco, el sencillo “Mi día preferido” con el que obtuvo un récord absoluto: fue el primer artista del 2025 que obtuvo directamente el #1 EarOne Airplay en la semana del estreno y el sencillo “Buona Stella” (feat ELISA) presentado por primera vez en Ámsterdam. Elisa llegó de sorpresa al escenario del Ziggo Dome: un encuentro artístico intenso que ha ornamentado el WORLD TOUR GALA PREMIÈRE.
Acompañado por la rinomada The European Pop Orchestra, dirigida por Mº Guido Dieteren, y por una banda excepcional, Eros fue protagonista de uno show de fuerte impacto emocional, con una lista de canciones, adaptados por la ocasión por Valeriano Chiaravalle con la dirección musical de Luca Scarpa, que ha recorrido más de 40 años de carrera.
En la lista de canciones también el hit internacional I belong to you, en dúo con Davina Michelle – entre las voces pop más poderosas de la nueva escena holandés – y la intensa Piú che puoi con Berget Lewis, icono del gospel y del soul en los Países Bajos.
La noche de sábado 18 octubre, el gran final del concierto fue transmitido en directo en TikTok LIVE, en exclusiva mundial por los perfiles TikTok oficiales de Eros Ramazzotti (@erosramazzotti_), TikTok LIVE Italia (@tiktoklive_italy), TikTok LIVE Spagna (@tiktoklive_es) y TikTok LIVE LATAM (@tiktoklive_latam).
UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, la gira producida por RadioRama y distribuida por Friends & Partners y Eventim Live international, el 14 febrero 2026 comenzará en París y tocará 30 países de Europa, Norteamérica-Canadá y Latinoamérica. Desde el 06 de junio 2026 también el esperado regreso de Eros Ramazzotti a los estadios italianos.
UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR
14 Febrero 2026 – Paris, Accor Arena
16 Febrero 2026 – Strasbourg, Zenith
18 Febrero 2026 – Nice, Palais Nikaia
22 Febrero 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT
23 Febrero 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT
25 Febrero 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT
28 Febrero 2026 – Hamburg, Barclays Arena
2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena
4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena
6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena
8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium
12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion
20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT
22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve
27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena
29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith
6 Abril 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena
8 Abril 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow
10 Abril 2026 – Prague, 02 Arena
13 Abril 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D
16 Abril 2026 – Bratislava, Tipos Arena
19 Abril 2026 – Budapest, Mvm Dome
22 Abril 2026 – Bucharest, Laminor Arena
24 Abril 2026 – Sofia, Arena 8888
26 Abril 2026 – Belgrade, Belgrade Arena
28 Abril 2026 – Zagreb, Arena Zagreb
2 Mayo 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi
4 Mayo 2026 – Madrid, Movistar Arena
6 Mayo 2026 – Lisboa, Meo Arena
6 Junio 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
9 Junio 2026 – Milano, Stadio San Siro
13 Junio 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
16 Junio 2026 – Roma, Stadio Olimpico
20 Junio 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
23 Junio 2026 – Bari, Stadio San Nicola
27 Junio 2026 – Torino, Allianz Stadium
16 Octubre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18 Octubre 2026 – Montreal, Place Bell
22 Octubre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre
24 Octubre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden
28 Octubre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre
31 Octubre 2026 – Miami, Kaseya Center
4 Noviembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre
7 Noviembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater
10 Noviembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey
12 Noviembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara
14 Noviembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx
18 Noviembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica
21 Noviembre 2026 – Bogota, Movistar Arena
24 Noviembre 2026 – Lima, Arena 1
26 Noviembre 2026 – Santiago, Movistar Arena
28 Noviembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena
30 Noviembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo