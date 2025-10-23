Gran Premio CDMX dejará derrama económica de más de casi 21 mil mdp

Vuelve la Fórmula 1 este fin de semana

Los sectores más beneficiados son los de hospedaje, comercio y turismo

Con los rugidos de los bólidos y los gritos de emoción de miles de personas, este fin de semana, 24,25 y 26, se vive nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez la jornada 20 de la Fórmula 1, uno de los eventos deportivos más esperados en México.

Se registra una gran asistencia de los seguidores de la gran carpa del deporte motor, desde este viernes, aun con la ausencia de Sergio “Checo” Pérez, quien este año se quedó sin asiento tras su despido en Red Bull Racing, pero que ya estará de regreso el próximo año con la nueva escudería Cadillac, junto al finlandés Valtteri Bottas, como coequipero.

Esperan récord en derrama económica

De acuerdo a estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, que cumple una década, desde su regreso a la capital del país, dejará una derrama estimada en 20,892 millones de pesos.

Esta cifra representa un crecimiento del 16.47%, lo que representa un aumento del 16.47%, respecto a la derrama registrada el año anterior

Las unidades económicas que se verán beneficiadas con este incremento del evento del deporte motor, que se celebrará del 24 al 26 de octubre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, son agencias de viajes, centros comerciales, tiendas de souvenirs, tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes y bares.

Solo en materia de hospedaje, la Canaco CDMX anticipa una derrama económica de 344 millones 882 mil pesos, lo cual se reflejaría en una ocupación hotelera del 90% en los alrededores del Autódromo y del 72.5% en el resto de la la capital del país.

En cuanto a la venta de boletos, se prevén ventas por 7,914 millones de pesos; por servicios turísticos, 4,247 millones de pesos y por cobertura mediática, 8,384 millones de pesos”, informó el organismo empresarial, que lidera Vicente Gutiérrez Camposeco .

El organismo destacó que estos eventos mueven multitudes y unen a fanáticos para disfrutar la actuación de los mejores pilotos de carreras del circuito Fórmula 1, por lo cual Ciudad de México estará en los reflectores de todo el mundo.

Gutiérrez Camposeco dijo que estos eventos mueven multitudes y unen a fanáticos para disfrutar la actuación de los mejores pilotos de carreras del circuito Fórmula 1 de las escuderías más importantes a nivel internacional. Por lo que otra vez, la Ciudad de México estará en los reflectores de todo el mundo con el Gran Premio de México 2025 de F1.

De acuerdo con una agencia de viajes especializada en Fórmula 1, F1Destinations, aseguró que la carrera mexicana está dentro de las tres carreras más caras del calendario, solo por debajo de Las Vegas y Miami. El año pasado asistieron al Gran Premio 404,958 personas, lo cual representó un aumento de más de 11,000 personas, respecto a 2023. En la primera edición asistieron 336.174 personas a la carrera.

Hace una década, el boleto más barato para ir a ver la Fórmula 1 era de 1,500 pesos. Ahora, el boleto más bajo costó 3,900 pesos, es decir, un aumento del 160%. Las entradas más caras son las que pertenecen al club paddock, cerca de los garajes, donde superan los más de 200,000 pesos. Los precios por una cerveza de 250 mililitros es de 190 pesos y por una orden de tacos, entre 160 y 185 pesos.

Verstappen puede pelear su quinto campeonato

Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo, literalmente pisó el acelerador y tras ganar el Gran Premio de Estados Unidos puso en predicamentos a Óscar Piastri, quien es el líder de esta temporada con 346 puntos.

Las matemáticas indican que Verstappen, con 306 unidades, aún tiene posibilidades de salir campeón por quinta vez de manera consecutiva.

Con cinco Grandes Premios en el camino, más las carreras sprint que se llevarán a cabo en Brasil y Qatar, ‘MadMax’ necesita unas combinaciones para ser campeón de la Fórmula 1.

En el papel, dominar de esa manera las últimas carreras luce complicado, pero el piloto neerlandés ya ha demostrado en los últimos años que puede mantener un ritmo frenético en la recta final; el posible campeonato para Verstappen también dependerá de los errores que pueda tener Piastri, quien tendría que acumular menos de 100 puntos en las últimas carreras.

Otro factor que juega en favor de Max Verstappen es que México y Brasil son pistas que le dan, en cambio al piloto de McLaren no tanto.

Si Max Verstappen gana el resto de los grandes premios será campeón pase lo que pase, si eso no ocurre, deberá esperar una combinación buena de resultados a su favor y errores de su rival directo.

El piloto regiomontano ‘Pato’ O’Ward, en la primera práctica libre

El piloto regiomontano Patricio O’Ward fue confirmado por la escudería de McLaren para participar en la primera práctica libre del Gran Premio de México que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

El anuncio se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram del equipo, en donde se puede apreciar un sombrero de mariachi sobre una silla, de repente aparece O’Ward en escena para afirmar: “Nos vemos pronto”, además de que la escudería dejó un mensaje en inglés que dice: “FP1 este fin de semana”.

La primera práctica libre del Gran Premio de México será el viernes 24 de octubre y será el segundo año consecutivo en el que el regiomontano formará parte del evento que se llevará acabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. McLaren ya había hecho el anuncio en mayo, pero ahora lo confirmó.