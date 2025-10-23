¿QUIÉN DIJO QUE LA H ES MUDA? 25 AÑOS DE HISTORIAS QUE RESUENAN EN AMERICA LATINA

HISTORY cumple 25 años en Latinoamérica y lo celebra a lo grande



Mega producciones, grandes estrenos, maratones en multipantalla, y muchos premios que incluyen un automóvil y más de 10 smartphones para su audiencia

HISTORY cumple 25 años en América Latina y lo celebra a lo grande con estrenos, contenidos exclusivos y una mirada hacia los logros que marcaron su camino. Desde su llegada en octubre de 2000, la señal se consolidó como un referente del entretenimiento histórico, llevando a la pantalla historias que mezclan rigor, emoción y conexión con la audiencia. En este mes aniversario, la marca combina lo mejor de su presente —con estrenos multipantalla de alto impacto, campañas creativas y experiencias interactivas— con la memoria de un recorrido que lo convirtió en parte de la experiencia cotidiana de millones de espectadores en toda la región.

El gran estreno del aniversario llega con la mega producción “El Viejo Oeste con Kevin Costner”, una nueva docuserie producida y presentada por la estrella de Hollywood Kevin Costner que transporta a los espectadores al nacimiento del Oeste norteamericano y a la lucha por la tierra, el poder y la identidad que marcaron a los Estados Unidos. Con el inconfundible sello de HISTORY —dramatizaciones impactantes, archivos exhaustivos y la voz de expertos—, cada episodio revive momentos clave del Lejano Oeste y muestra tanto los sueños de los pioneros como la resistencia de los pueblos originarios.

Los 25 años de HISTORY se celebran con la temporada 25 de su serie más icónica y emblemática: “El Precio de la Historia”, que tras décadas de éxito continúa siendo uno de los pilares de la marca y un fenómeno regional. En este mes de aniversario, el cuarto de siglo de HISTORY en Latinoamérica llega acompañado de las nuevas aventuras de Rick Harrison junto a Corey y Chum, que reciben en su emblemática Pawn Shop de Las Vegas desde auténticos tesoros hasta objetos inesperados que desafían cualquier conocimiento. Entre las piezas que protagonizan esta temporada se destacan la cámara que filmó las primeras imágenes de Elvis, boletos de la histórica pelea Tyson/Holyfield, una litografía de Dalí realizada junto a Walt Disney y un modelo de la Estrella de la Muerte que hará vibrar a los fanáticos de Star Wars. Con humor, tensión y la pasión por el coleccionismo que la convirtió en un fenómeno global, “El Precio de la Historia” se consolida como el corazón de HISTORY y ofrece a la audiencia una celebración única de 25 años de historia, hallazgos y sorpresas.

“Celebrar los 25 años de HISTORY Latin America ha sido un camino de adaptación, transformación e innovación constante. En estas dos décadas y media, la marca se consolidó como líder en entretenimiento factual, conectando con las audiencias a través de grandes producciones, formatos originales y nuevas plataformas. Hoy continuamos evolucionando, incorporando tecnología, creatividad y visión estratégica para seguir inspirando a las próximas generaciones de toda nuestra industria en la región”, asegura Eddy Ruiz, presidente y Gerente General de A+E Networks Latin America.

Este año también trajo grandes logros en el terreno digital: la cuenta oficial de HISTORY en YouTube supera los 12 millones de suscriptores entre América Latina y Brasil. Esta cifra sigue en aumento, confirmando el crecimiento sostenido y la transformación realizada para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo consolidando a HISTORY líder en entretenimiento y como una de las marcas más prolíficas del mundo. El 70% de estos usuarios llegan por Connected TV (CTV) y hoy por hoy se incrementó la tasa de ATS a un promedio de 25 minutos gracias a la estrategia de contenidos en pantalla digital que mensualmente logra 850 millones de impresiones en toda la región de Latinoamérica. Para este mes de celebración, el canal de HISTORY en YouTube traerá cada viernes del mes una maratón para que los fanáticos puedan acceder a lo mejor de sus series emblemáticas: El Precio de la Historia, Alienígenas Ancestrales, Grandes Misterios de la Historia y de las Nuevas series: “El Viejo Oeste con Kevin Costner”, “Maravillas Sagradas con Dennis Quaid” y “Expedientes Desclasificados con David Duchovny”, entre otros contenidos.

Otro de los hitos de este año fue el lanzamiento de History Travel Solutions, una propuesta que busca transformar la industria del turismo y la hospitalidad a través de soluciones que van desde data, hasta storytelling y tecnología para mostrar el potencial que tiene la audiencia multipantalla de History para llevar turismo a distintos destinos. Esta innovadora plataforma se apoya en la tecnología desarrollada con Total Audience Plus, la herramienta exclusiva de A+E Networks que mide con precisión el alcance real de las campañas e integra de forma orgánica contenidos inmersivos con analítica avanzada, ofreciendo una propuesta única para que las marcas se conecten con sus audiencias a través de la cultura, el contexto y la innovación.

En este terreno, se destaca la figura de Juan Diego Elías, el primer presentador virtual creado por HISTORY con inteligencia artificial, quien acompaña a la audiencia en recorridos por la región, explorando culturas, batallas y leyendas, y ofreciendo entrevistas y contenidos exclusivos para potenciar las campañas turísticas. Juan Diego Elías tiene presencia activa en las cuentas de Instagram y Facebook, donde se presenta como embajador digital de HISTORY Latin America y comparte contenido viajero e histórico.

La celebración de los 25 años también estará marcada por la campaña “¿Quién dijo que la H es muda?”, que convierte a la icónica letra del logo en un símbolo de voz y resonancia histórica. Con un despliegue integral que incluye promociones en redes sociales, vía pública y experiencias interactivas, la “H” lejos de ser muda, lleva un cuarto de siglo resonando en toda la región y se hace escuchar con fuerza.

Finalmente, para festejar este aniversario, HISTORY también quiere premiar a su audiencia con una campaña especial Watch & Win: en México, los televidentes podrán participar por un automóvil BYD Dolphin simplemente escaneando el código QR que aparecerá durante el horario de Prime-Time, mientras que, en Latinoamérica, quienes vean el episodio destacado en el canal de YouTube y sigan las indicaciones tendrán la oportunidad de ganar iPhones 16 Pro Max. Bajo el lema “Con HISTORY tu fidelidad gana por partida doble”, la campaña invita a disfrutar del contenido y, al mismo tiempo, a tentar la suerte con premios exclusivos.

Desde su llegada a América Latina en octubre de 2000, con recordados programas como “Misterios Ancestrales” presentado por Leonard Nimoy, “Misterios de la Biblia” y “Maravillas Modernas”, HISTORY ha mantenido vivo su lema: “Donde el pasado cobra vida”. A lo largo de estos 25 años, la señal se consolidó como referente del factual en la región, con series que ya son parte del imaginario colectivo como “El Precio de la Historia”, con más de 25 temporadas de éxito ininterrumpido, “Cazadores de Tesoros”, una de las franquicias más consistentes y queridas de la señal, y “Alienígenas Ancestrales”, una de las marcas más reconocidas, que siguen cautivando tanto en la pantalla lineal como en plataformas digitales.

En los últimos años, HISTORY también sumó a grandes figuras de Hollywood que potenciaron sus contenidos con su presencia: William Shatner en Inexplicable, Laurence Fishburne en Grandes Misterios de la Historia, Morgan Freeman en Grandes Escapes, Pierce Brosnan en Grandes Robos, Danny Trejo en Misterios Inexplorados Dennis Quaid en Maravillas Sagradas, Dan Aykroyd en Increíble, David Hasselhoff en Súper Autos de los 80s, Damian Lewis en Guerra de Espías, Michael Imperioli en Las Cinco Familias: Capos de la Mafia, David Duchovny en Expedientes Desclasificados, John Leguizamo en Inexplicable Latam y Kevin Costner con El Viejo Oeste, entre otros. A ellos se suman íconos históricos de la marca como Rick Harrison, Doug Marcaida, Jay Leno, Marcus Lemonis, Giorgio Tsoukalos y El Conde Koker, junto a reconocidos talentos regionales como Juan Pablo Llano, Michel Brown, Juan Pablo Medina y Oscar Jaenada.

Con 25 años de historia en América Latina, HISTORY celebra no solo los contenidos que marcaron generaciones, sino también su capacidad de evolucionar, innovar, conectar con nuevas audiencias y generar experiencias que trascienden la pantalla. Esta conmemoración reafirma su compromiso de seguir contando historias reales, potentes y memorables, que sigan resonando en toda la región por muchos años más.

Sobre HISTORY

HISTORY es el líder indiscutible en contenidos históricos y producción original. HISTORY es historia hecha entretenimiento. HISTORY presenta exitosas series como “El Precio de la Historia”, “Alienígenas Ancestrales”, “Cazadores de Tesoros” junto con destacadas series presentadas por grandes íconos de Hollywood como “Grandes Escapes con Morgan Freeman”, “Inexplicable con William Shatner”, “Grandes Misterios de la historia con Laurence Fishburne” e “Increíble con Dan Aykroyd”. Además, realiza producción original como “Inexplicable Latinoamérica con Humberto Zurita” y “Expedientes Secretos con Jaime Maussan”. HISTORY llega a 76 MM de hogares.