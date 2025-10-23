Zoé Robledo destaca colaboración del IMSS y la Defensa Nacional para desarrollar infraestructura en Salud

Participación de ingenieros militares

Esfuerzo del gobierno federal por incrementar su capacidad instalada con nuevas unidades médicas y hospitales

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó la colaboración y apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y en particular de los ingenieros militares para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura del IMSS, que comprende la reconstrucción de los hospitales generales en San Alejandro, Puebla, y Zaragoza, en la Ciudad de México -próximos a inaugurarse-, así como ocho frentes nuevos de obra en diversas entidades del país.

En el Colegio de Defensa Nacional, el titular del Seguro Social impartió la conferencia titulada La Alimentación, la Salud y la Seguridad Social en México, a partir de su incidencia en el Desarrollo y Seguridad Nacionales, donde resaltó el esfuerzo del Gobierno de México por incrementar su capacidad instalada con nuevas unidades médicas y hospitales, sin dejar de lado el impulso del modelo de prevención de enfermedades crónicas.

Las obras nuevas que contarán con la participación de ingenieros militares son los hospitales en Santa Catarina, Nuevo León; San Luis Río Colorado, Sonora; Yecapixtla, Morelos; Saltillo, Coahuila; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán, Sinaloa; y Guadalupe, Zacatecas. Además, en el hospital de Ensenada, Baja California se llevará a cabo una segunda etapa de construcción.

Zoé Robledo expuso que entre los años de 1982 a 2018 la construcción de infraestructura hospitalaria no registró un crecimiento como sí ocurrió con el número de derechohabientes.

“Ahora estamos en esta construcción con 13 hospitales que se entregaron entre 2018 y 2024, nueve que estamos por concluir en este año y el primer semestre del 2026, los ocho que ya iniciaron sus obras por parte de ingenieros militares y 16 más en etapas de planificación”, detalló.

Por otra parte, el director general del IMSS afirmó que la seguridad social contribuye a desempeñar un papel estratégico en el desarrollo y la seguridad nacional.

Indicó que el Instituto es la institución de seguridad social más grande de América Latina, con una cobertura que alcanza a 63.4 millones de mexicanas y mexicanos, lo que representa casi la mitad de la población, atención que incluye a 22.5 millones de trabajadores activos, 5.9 millones de pensionados, 7 millones de estudiantes con seguro facultativo y 25 millones de beneficiarios indirectos.

Refirió que el IMSS opera como una aseguradora pública que además presta servicios con cinco seguros: Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro en edad avanzada y vejez, y Guarderías y Prestaciones Sociales.

Zoé Robledo dijo que uno de los avances más significativos es el crecimiento del acceso a la seguridad social en los últimos cinco años, con un aumento del 5.3 por ciento, superior al crecimiento económico del país, aumento que rompe con la tendencia histórica que vinculaba el aseguramiento exclusivamente al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

En materia de salud infantil, señaló que el IMSS, a través de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, ha iniciado un programa de tamizaje en 90 mil escuelas primarias públicas, donde se valoran peso, talla, agudeza visual, salud bucal y hábitos alimenticios.

Reportó que de los 4 millones de niñas y niños evaluados, casi 2 millones presentan peso fuera de rango. Además, ya se han dado 265 mil citas a niñas y niños que reciben una boleta de salud con rangos de riesgo, como sobrepeso, talla baja, discapacidad visual y caries.

Agregó que en ese esfuerzo y en apoyo a las mujeres para que continúen sus carreras profesionales sin renunciar a la crianza, está en construcción un sistema nacional de cuidados con la creación de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que abrirá medio millón de espacios para niñas y niños, a fin de fortalecer la incorporación de mujeres al mercado laboral.

«Para nosotros, el camino de esta prosperidad compartida y de un estadio pleno de la presencia del Estado, si es en la incorporación de esfuerzos de muchas instituciones, pero sobre todo pendientes hacia la seguridad social, plena, absoluta y proveída desde el Estado mexicano», concluyó.

Estuvieron presentes generales, coroneles y miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, militares de Argentina, Brasil y Guatemala, además integrantes de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia. Además, invitados del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Agencia Nacional de Aduanas e investigadores independientes.