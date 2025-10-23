Reconoce Martí Batres entrega del personal médico del ISSSTE ante emergencia por lluvias

El director general del ISSSTE felicitó a las médica y médicos del Instituto por su entrega al servicio público y cuidado a la salud de los trabajadores del Estado

Resaltó la labor que desempeñan las brigadas del organismo en las entidades que resultaron con mayores daños por las lluvias, donde el personal médico ha otorgado alrededor de 21 mil 412 atenciones, al corte del 19 de octubre

Entre los casos destacados, se encuentra el trabajo del director de la Clínica Hospital de Huejutla, Hidalgo, quien en territorio explica en náhuatl a las y los pacientes en qué horarios y con qué frecuencia tomar sus medicamentos

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2025.- En el marco del Día de las y los Médicos, que se conmemora el 23 de octubre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, reconoce la labor que desempeñan las 19 mil 596 doctoras y doctores adscritos al organismo, cuyo compromiso con la salud se refleja en su participación para atender con humanismo a la población afectada por las intensas lluvias en Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

“¡Feliz Día del médico y la médica! Sobre todo felicito a l@s del @ISSSTE_mx, profesionales que, con entrega al servicio público, salvan vidas y cuidan la salud de miles de trabajador@s, jubilad@s y sus familias”, compartió en redes sociales.

En días recientes, el director general del ISSSTE ha enfatizado la labor que desempeñan las brigadas del organismo en los municipios de esas entidades que resultaron con mayores daños, donde se han otorgado alrededor de 21 mil 412 atenciones médicas en territorio, del 11 al 19 de octubre.

Ejemplo de ello, compartió Martí Batres, es el trabajo del titular de la Clínica Hospital (CH) de Huejutla, Hidalgo, Edgar Ramírez Fuentes, quien en territorio explica en náhuatl, a las y los pacientes en qué horarios y con qué frecuencia tomar sus medicamentos.

“El director de la Clínica Hospital del @ISSSTE_mx en Huejutla, Hidalgo, dando una explicación en náhuatl a una paciente para la toma de sus medicamentos”, publicó en su cuenta personal.

Otro caso, es el de la especialista en epidemiología, encargada de la Coordinación de Planeación Estadística en el Hospital Regional (HR) “1° de Octubre”, Martha Beatriz Cárdenas Turrent, quien participa en las brigadas del ISSSTE desplegadas en Álamo, Veracruz, donde honra su profesión al ayudar a la población sin importar si es derechohabiente o no.

“El ISSSTE me ha dado la oportunidad de aplicar mis conocimientos, desarrollarme profesional y personalmente. Tengo mucho que agradecer al Instituto”, expresó.

Por otra parte, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Centenario de la Revolución Mexicana” de Morelos, Luis Raúl Meza López, que también ha brindado apoyo durante la emergencia, resaltó que el ISSSTE refrenda el compromiso con la población en situaciones como esta.

“Hoy más que nunca esta institución da muestra de sensibilidad y solidaridad en la atención en hermandad en los desastres naturales como el que estamos viviendo en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro”, comentó.

Otro ejemplo es el jefe del Servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, Enrique Gómez Álvarez, quien cuenta con una trayectoria de 50 años en el ISSSTE, donde su trabajo ha sido fundamental para otorgar atención oportuna y de calidad a pacientes con enfermedades cardiovasculares.

“Las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de muerte en nuestro país, por lo que nuestra tarea fundamental es la prevención y la atención de estos padecimientos”, subrayó.

Enrique Gómez recibió el pasado 15 de octubre, de parte de la Sociedad Mexicana de Cardiología (SCM) el Premio “Salvador Aceves”, el cual se brinda a aquellos profesionistas que poseen cualidades docentes y humanas excepcionales.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE felicita a médicas y médicos, cuyo papel es vital en la sociedad, y subraya su labor ante desastres naturales, así como en situaciones difíciles como la pandemia por COVID 19.