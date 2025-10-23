Love Of Lesbian girará por importantes ciudades de México en 2026

Con casi tres décadas de trayectoria, Love of Lesbian ha hecho de su música una celebración mutua con sus fans, un Ejército De Salvación.

Desde los sótanos de la escena española, hasta los escenarios más grandes de Iberoamérica, Love of Lesbian ha conquistado los terrenos creativos de la música desde el otoño de 1997, cuando construyeron una identidad tan particular como provocadora, que los llevaría a convertirse en un fenómeno cultural y social alrededor del globo. Su huella en México es innegable y, con el despliegue de su gira por países como Perú, Argentina, Colombia y Chile, Love of Lesbian está listo para atravesar la República Mexicana con cuatro fechas imperdibles: marzo en el Festival Vive Latino, en el Estadio GNP de la Ciudad de México, 18 de marzo en el Teatro Metropolitano de Querétaro; 21 de marzo en el Teatro La Paz de San Luis Potosí; 25 de marzo en el Foro del Lago de León y 26 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Este último, es el título de su décimo álbum de estudio lanzado el 11 de octubre de 2024, y que se encuentra en el marco de su primer aniversario. Dicho trabajo es una oda a la amistad y a la complicidad: "siempre estar disponibles en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia"; en añadidura, cuenta con una serie de colaboraciones destacadas con artistas como Rigoberta Bandini, Amaral, Zahara, entre otros.

El álbum debutó en el lugar número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España, mientras que el formato en vinilo se convirtió en una pieza ampliamente buscada entre sus fans. También, fue galardonado con el Premio Odeón 2025 a Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que medios como El País, destacaron su calidad y atemporalidad en el panorama musical, refiriendo que se trata de una etapa de consolidación y madurez para el grupo.

OCESA Fact: Love of Lesbian vuelve al Vive Latino en 2026, un emotivo reencuentro con el festival tras cuatro años de ausencia, pues su última aparición en este escenario se dio en 2022.

Love of Lesbian se formó en 1997 en España, y desde entonces ha sido una de las bandas más importantes del indie rock en español. Con Santi Balmes en la voz y guitarra, Julián Saldarriaga en la guitarra, Jordi Roig también en la guitarra y Oriol Bonet en la batería, este cuarteto ha perdurado, quebrando las barreras del tiempo y sus generaciones.

Con álbumes como Maniobras de Escapismo (2005), Cuentos Chinos Para Niños Del Japón (2007), los ibéricos comenzaron a abrirse camino en la música alternativa, estallando aún más en 2009, cuando lanzaron el álbum 1999 (O Cómo Generar Incendios De Nieve Con Una Lupa Enfocando A La Luna). Este momento que fue un parteaguas en la música y la banda, y un secreto bien guardado de la escena española, dio una escalada monumental al llenar recintos de toda América, dejando su sello como un referente para quienes encuentran en la música un refugio para soñar y recordar.

Con los años han seguido explorando, experimentando, creciendo. Se involucran en proyectos paralelos y colaboraciones, pero siempre con esa mirada que balancea lo íntimo y lo épico. Su música ha llegado lejos, y en sus shows en vivo, la distancia desaparece: el público que cantaba en silencio empieza a gritar, a reír, a llorar, a sentirse parte de algo más grande.

El proyecto que inició como una “banda sin cantante y un cantante sin banda”, se mantiene más vivo que nunca. Asegura tus boletos en la Preventa Banamex el miércoles 22 octubre o bien, en la venta general el 23 de octubre a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.

MARZO, 2026 – CIUDAD DE MÉXICO, VIVE LATINO, ESTADIO GNP

18 DE MARZO, 2026 – QUERÉTARO, TEATRO METROPOLITANO

21 DE MARZO, 2026 – SAN LUIS POTOSÍ, TEATRO LA PAZ

25 DE MARZO, 2026 – LEÓN, FORO DEL LAGO

26 DE MARZO, 2026 – GUADALAJARA, AUDITORIO TELMEX