Gobierno federal presenta obras literarias de la colección “25 para el 25” del FCE

Regalarán 2.5 millones de libros en América Latina

El 17 de diciembre en el Zócalo iniciará la entrega con la apertura de la primera caja de libros, acto simbólico que encabezará CSP

El gobierno de México, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), presentó las 27 obras literarias que conforman la colección 25 para el 25, que a partir del 17 de diciembre, distribuirá gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de 14 países de América Latina.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 17 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México se abrirá la primera caja de libros para poner en marcha este proyecto de fomento a la lectura.

“Dos y medio millones de libros regalados en América Latina, en varios convenios que Paco (Ignacio Taibo II), desde el Fondo de Cultura Económica, ha venido haciendo con gobiernos federales o gobiernos estatales, o incluso municipales de distintos lugares de América Latina y estamos muy contentos. El 17 de diciembre en el Zócalo abrimos las primeras cajas de regalo de 25 para el 25”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo.

El director general de FCE, Paco Ignacio Taibo II, expuso que se trató de un esfuerzo de dos años, al que se sumaron Uruguay, Honduras, todas las librerías del FCE en América Latina, grupos sociales con quienes se establecieron alianzas para la distribución de los libros, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que esta colección llegue, a través de los consulados, a la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Informó que, el 17 de diciembre, se abrirán de manera simultánea en 200 lugares de América Latina, las cajas de los libros que serán obsequiados como un acto simbólico de fomento a la lectura. “La expectativa es que cambiemos la manera de leer de millares, decenas de millares, centenares de millares de adolescentes”, resaltó.

Además, destacó que el objetivo es que los jóvenes lectores intercambien los libros a través de clubs y salas de lectura creados en diferentes lugares de América Latina.

Por su parte, el director general del FCE explicó que por el momento la colección se conforma por 27 obras literarias; sin embargo, se espera sumar un libro más. “A lo mejor damos la sorpresa y van a ser 25 más tres pilones, eso lo sabremos en las próximas horas del último intento que estamos haciendo”, agregó.

Investiga FGR a empresarios de EU por vínculos con ‘huachicol’ fiscal: Sheinbaum

Sobre el caso del huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que empresarios estadunidenses son investigados por la Fiscalía General de la República por su participación en el contrabando de combustible y también se indaga en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Añadió que algunas de estas investigaciones ya han sido presentadas ante los jueces para obtener las órdenes de aprehensión correspondientes. No obstante, dejó en manos de la institución que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero brindar mayor información sobre el estado que guardan las indagatorias.

Sheinbaum Pardo añadió que a partir de las investigaciones que realiza el Gobierno federal, así como las capturas efectuadas y la mayor vigilancia que se tiene en las aduanas en materia de combate al “huachicol” y “huachicol fiscal” ha disminuido de manera significativa este problema.

Al ser cuestionada por el reportaje especial de Reuters señaló que «hay un video» y «hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras que tendrá que informar la fiscalía, pero sí hay empresarios estadunidenses en las carpetas”.

Manifestó que “no se puede explicar que venga combustible de Estados unidos a México, que ya es bastante menos porque a partir de la investigación, las detenciones que ha habido y la vigilancia que se tiene en Aduanas”.

Además, sostuvo, “eso lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex (Petróleos Mexicanos), incluso de las empresas que importan de manera legal el combustible”.

Señaló que el contrabando “ha disminuido de manera importante, pero sí hay carpetas de investigación. No se podría explicar cómo entra todavía, ahora en menores proporciones combustible ilegal y no tuviera alguien del otro lado. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones el Departamento de Justicia”.

Entonces sí hay carpetas de investigación de la Fiscalía.

Aunque confirmó estas investigaciones, descartó tener conocimiento si alguna de estas indagatorias tiene relación con el caso reportado por la agencia de noticias “Reuters” sobre el presunto vínculo entre la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, y la compañía Intanza, ubicada en Monterrey para ingresar combustible de contrabando a México. Intanza es señalada además de ser fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Critica Sheinbaum ataques de EU a embarcaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó los ataques de Estados Unidos a lanchas que, supuestamente, transportan drogas en aguas internacionales del Mar Caribe y el Pacífico.

«Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal, o armas, en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado», dijo en su conferencia matutina.

A pregunta expresa sobre el diferendo público entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que cada presidente «tiene su estilo» a la hora de enfrentar un debate internacional o en la relación con Estados Unidos, pero que en el caso de México, su gobierno ha elegido defender los principios de la soberanía y un esquema de diálogo franco buscando un acuerdo.