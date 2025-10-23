La nota, cuando lograrlo todo es apenas el principio

Bajo la dirección de Cristian Magaloni

Transforma lo que parece una tragedia en una comedia hilarante y filosófica

Por: Asael Grande

Tiaré Scanda, Enrique Arreola, protagonizarán la obra “La Nota”, por primera vez juntos en teatro, a partir del 11 de noviembre en el Nuevo Teatro Libanés. Ambos talentos, darán vida a la pluma teatral de la francesa Audrey Schebat bajo la dirección de Cristian Magaloni.

Unas cuantas líneas en un papel hacen la diferencia, la Gran diferencia en una historia que inicia con lo que pudiera creerse va a ser una tragedia, y se transforma en una hilarante comedia que explora temas tan variados como el amor propio, el gusto por la vida, la honestidad en una pareja, todo con un humor negro que explora en lo más oscuro de las personas. Y con un final que nadie se imagina.

“Es una obra de una pareja de cincuentones que recupera el deseo, y eso es lo que resume del porqué tocará a tanta gente, a aquella persona que haya vivido en pareja y haya pasado cerstas y valles de estar en pareja le va a resonar esta obra, porque los humanos estamos siempre tratando de recuperar el deseo, y siento que con esta crisis que estamos viviendo con la inteligencia artificial y demás, el teatro va a ser el lugar en donde la gente va a regresar al teatro a recordar que somos humanos, porque el teatro es el ‘aquí y el ahora’, cada función es distinta, le apostaremos a eso, es un reto, es una obra que tiene un grado dificultad, el texto tiene mucha profundidad, con todo y que es una comedia, dice que cosas que llegan”, comentó Tiaré Scanda

Por su parte, Enrique Arreola dijo que “es una emoción, es un gusto, estar compartiendo este gran regalo que el señor Morris Gilbert nos ofrece, es un momento extraordinario para el teatro en México, es una obra de comedia inteligente, fina, profunda, que tiene que ver con todos nosotros, aparentemente es una pareja de ya llegada cierta edad, pero en realidad, la realidad que ellos viven durante el transcurso de la obra tiene que ver con cada ser humano, con cada alma que la escuche, se van a pasar un muy buen momento, estamos siendo llevados de la mano de Cristian Magaloni”.

Esta sinopsis publicada en la prensa parisina hace justicia a La nota, la sorprendente obra escrita por la dramaturga francesa Audrey Schebat, que ahora llega a nuestro país en una producción de Morris Gilbert, quien continúa así con la celebración por sus 50 años de trayectoria. Y para un texto provocador, complejo e impredecible como éste se ha reunido el elenco y equipo creativo ideal.

Tiaré Scanda y Enrique Arreola, dos sólidos y prestigiados intérpretes, dan vida a Magda y Julián, un matrimonio que vive el que sin duda es el momento más importante de su larga vida juntos.

Este montaje de La nota será la segunda producción en el mundo, de esta obra, luego de su deslumbrante estreno en Francia. La nota se estrenará el martes 11 de noviembre en el Nuevo Teatro Libanés, con funciones los viernes a las 19 y 21 horas, sábados a las 18 y 20 horas, y domingos a las 13:30 y 17:30 horas.