IMSS intensifica acciones para detección oportuna del cáncer de mama

Con la campaña “Tu vida en tus manos”

La meta es realizar 150 mil mastografías en las 35 representaciones del Seguro Social en los estados

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensifica sus acciones de prevención, detección y diagnóstico temprano con la campaña nacional “Tu vida en tus manos”, cuyo objetivo es promover el autocuidado de la salud mamaria entre las derechohabientes, con énfasis en la autoexploración mensual y la realización oportuna de mastografías.

La jefa de la División de Prevención y Detección de Enfermedades en el Primer Nivel de Atención, doctora Lucy Isabel Morales Márquez, explicó que durante octubre, se tiene programada la realización de 150 mil mastografías en las 35 Oficinas de Representación en los estados, con el apoyo de una red nacional de más de 340 equipos de mastografía, distribuidos en Unidades de Medicina Familiar (UMF), Clínicas de Mama y unidades móviles.

A este esfuerzo que busca prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama, también se suman mil 599 médicos radiólogos y 2 mil 900 técnicos radiólogos altamente capacitados para garantizar una atención con calidad, calidez y diagnósticos confiables.

El IMSS implementa una estrategia integral de prevención que se sustenta en cuatro pilares: la capacitación en autoexploración mamaria dirigida a mujeres a partir de los 20 años; la exploración clínica de mama realizada durante las consultas en las UMF a partir de los 25 años; la mastografía de tamizaje cada dos años, enfocada a mujeres de 40 a 69 años, incluso sin presentar síntomas; y la evaluación del riesgo (bajo o alto) de desarrollar cáncer de mama, la cual se realiza a través de la aplicación CHKT en Línea, disponible en versiones web y móvil.

La doctora Morales Márquez destacó que como parte de la campaña “Tu vida en tus manos”, durante este mes, las UMF llevan a cabo la búsqueda intencionada de captación, contactando activamente a mujeres candidatas a mastografía, ya sea porque nunca se han realizado el estudio o han superado el periodo de dos años desde su último estudio.

Además de estas acciones, dijo que en los módulos PREVENIMSS se incluye la toma de Papanicolaou para detectar cáncer cervicouterino en mujeres de 25 a 64 años, y la aplicación de pruebas de sangre oculta en heces para descubrir de forma oportuna el cáncer de colon y recto.

La jefa de la División de Prevención y Detección de Enfermedades en el Primer Nivel de Atención exhortó a las derechohabientes a acudir directamente a los módulos PREVENIMSS para agendar su mastografía. Se recomienda que acudan una semana después de su periodo menstrual y eviten desodorantes, cremas o prendas con metal el día del estudio.

Señaló que en caso de detectar alguna anomalía, los resultados se clasifican conforme al sistema internacional BI-RADS, lo que permite determinar el seguimiento adecuado, desde vigilancia hasta biopsia diagnóstica.

La doctora Morales Márquez informó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mexicanas. En México, se registran anualmente más de 29 mil casos nuevos y más de 7 mil fallecimientos, por ello, la detección oportuna es crucial; cuando se diagnostica en etapas tempranas, la tasa de supervivencia supera el 85 por ciento.

En este sentido, afirmó que en 2024, el IMSS realizó 1 millón 400 mil 942 mastografías a mujeres de 40 a 69 años. De estas, el 2.7 por ciento presentaron un resultado sospechoso (BI-RADS 3 a 5), equivalente a 2 mil 422 mujeres que recibieron seguimiento inmediato para diagnóstico y tratamiento.

Precisó que de enero a junio de 2025, el IMSS ha realizado más de 31.5 millones de acciones preventivas a través del programa PREVENIMSS, de las cuales, se han registrado 11.5 millones de acciones preventivas en mujeres de 20 años y más, consolidando al IMSS como un actor clave en la detección temprana de enfermedades crónicas como el cáncer.