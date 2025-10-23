Inflación cambia de rumbo en octubre, luego de 4 quincenas de aceleraciones

Se ubicó en 3.63 por ciento

Huevo, pollo y el jitomate experimentaron las mayores caídas de precios

La inflación a los consumidores en México registra un descenso en octubre, al presentar una desaceleración luego de cuatro quincenas consecutivas de aceleraciones, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante la primera quincena de este mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance quincenal de 0.28%, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.63 por ciento.

De esta manera, la inflación reportó una desaceleración desde la segunda mitad de septiembre, cuando se ubicó en 3.78 por ciento.

Durante la primera quincena de octubre, la electricidad tuvo una incidencia en el alza de precios, mientras que productos como el huevo, pollo y el jitomate y el tomate experimentaron las mayores caídas de precios.

Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para la primera quincena de octubre de 2025 en México, el aumento de la electricidad se explica en parte por el fin del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en varias ciudades.

Los productos que más subieron de precio

El producto genérico con la mayor incidencia y, por lo tanto, el principal impulsor de la inflación, fue la electricidad.

Por su incidencia, estos fueron los productos que más subieron:

Electricidad: Contribuyó con una incidencia quincenal de 0.204 puntos porcentuales.

La variación quincenal de su precio fue del 17.65%.

– Este aumento significativo se debe a la terminación del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en octubre en varias ciudades específicas (como Mérida, Monterrey, Acapulco de Juárez, Veracruz, Cancún, y Tuxtla Gutiérrez, entre otras).

Transporte aéreo: Su incidencia quincenal fue de 0.026, con una variación de precio del 11.59%. Vivienda propia: Contribuyó con una incidencia de 0.019, registrando una variación quincenal del 0.14%.

Otros productos y servicios que también fungieron como impulsores importantes, aunque con incidencias menores, incluyen:

Servicios turísticos en paquete: Incidencia de 0.013.

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: Incidencia de 0.013.

Servicios profesionales: Incidencia de 0.013.

Cebolla: Incidencia de 0.011.

Carne de res: Incidencia de 0.010.

La incidencia de un producto genérico se calcula utilizando sus ponderadores, los precios relativos y sus respectivas variaciones, mostrando directamente cuánto contribuye cada componente a la inflación general.

Los productos que más bajaron de precio

Los productos que registraron las mayores bajas de precio durante la primera quincena de octubre de 2025 fueron:

Huevo: Su incidencia quincenal fue de -0.022 puntos porcentuales, con una variación porcentual quincenal de -2.13%. Pollo: Contribuyó con una incidencia quincenal de -0.017, registrando una variación de precio de -0.95%. Jitomate: Su incidencia quincenal fue de -0.016, y su precio disminuyó -3.34%. Papa y otros tubérculos: Registró una incidencia quincenal de -0.013, con una caída de precio de -4.93%.

Banxico seguirá con el ciclo de relajamiento monetario

La más reciente Encuesta Citi de Expectativas advierte que la inflación en México seguirá mostrando resistencia para converger al objetivo de 3% del Banco de México (Banxico) en el corto y mediano plazos. Aunque las proyecciones apuntan a una moderación gradual, los analistas prevén que tanto la inflación general como la subyacente permanecerán por encima del rango objetivo, al menos hasta 2026.

Para el 2026, la expectativa general de inflación se ubica en 3.80% anual y la subyacente en 3.80%, ligeramente mayor que 3.78% estimado previamente. La encuesta también destaca que las previsiones de inflación promedio anual para el periodo el 2027 al 2031 permanecen en 3.70% sin cambios en comparación con la encuesta anterior.

En cuanto al comportamiento de la inflación de forma mensual, Citi detalla que para octubre se espera una inflación mensual de 0.45% y a tasa anual de 3.66%, apenas por debajo de 3.76% registrado en septiembre. Sin embargo, la inflación subyacente mensual sería de 0.28%, lo que mantiene su nivel anual en 4.28%, sin cambio respecto al mes previo.

Pese a la persistencia inflacionaria, el consenso del mercado aún anticipa que Banxico seguirá con el ciclo de relajamiento monetario en noviembre, con un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés.

De acuerdo con la Encuesta Citi México de Expectativas, la gran mayoría de los analistas, 36 de los 37 consultados, prevé que el ajuste ocurra en noviembre del 2025, mientras que solo uno anticipa que será en diciembre.

La mediana de las proyecciones para la tasa de referencia al cierre del 2025 permanece en 7%, igual que en la encuesta previa; cinco participantes estiman que cerrará en 7.25 por ciento.

Para el 2026, la expectativa mediana se mantiene en 6.50%, con estimaciones que oscilan entre 6 y 7 por ciento.

Citi subraya que las proyecciones del tipo de cambio se mantienen firmes y estables, reflejando la expectativa del mercado de que el peso mexicano conservará su valor frente al dólar estadounidense en los próximos años.

El consenso continúa proyectando un tipo de cambio de 19.00 pesos por dólar para el cierre del 2025 y de 19.50 pesos por dólar para el cierre del 2026, respectivamente.