Director general de Pemex supervisa avances en recuperación de hidrocarburo en río Pantepec

Instalación de 230 cordones oleofílicos y 22 barreras marinas

Participan 750 empleados de la empresa del Estado, de otras dependencias y de seis compañías

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, supervisó los trabajos que se realizan para contener y recuperar el hidrocarburo en el arroyo Citlaltépetl, en su unión con el río Pantepec-Tuxpan y recorrió la zona afectada por una fuga en el oleoducto Poza Rica-Madero, misma que ya fue sellada y que ya está en operación.

En estos trabajos participan 750 trabajadores de Pemex, otras dependencias y seis compañías. Se utilizan más de 80 vehículos terrestres y marinos, cuatro equipos de respiración autónoma, dos sistemas skimmer y 13 retroexcavadoras, todo bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión técnica. Se han instalado 22 barreras marinas, 230 cordones oleofílicos.

Gracias a esta eficiente coordinación, se ha avanzado en la recuperación de 345 mil litros de crudo, así como, en la protección de las comunidades y en la atención a los ecosistemas cercanos.

Pemex reafirma su compromiso con la seguridad de la población, la protección del medio ambiente y la atención inmediata ante contingencias y mantendrá un seguimiento constante hasta lograr la limpieza y remediación de la zona afectada.

Derrame de hidrocarburo fue por deslave: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el derrame de hidrocarburos en el Río Pantepec, en Veracruz, fue debido a un deslave que ocurrió después de las fuertes lluvias en esa entidad.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que se realizará una investigación sobre esta fuga, y afirmó que se tomaron todas las medidas para controlar esa contaminación.

“Pemex cerró las válvulas, pero de todas maneras hubo una salida importante de hidrocarburos y hay tres empresas contratadas especializadas para el saneamiento. Se tomaron medidas para cerrar la salida de agua potable de esta zona, se están mandando pipas, particularmente a Tuxpan, y se están tomando todas las medidas.

“La razón o la causa -que tiene que haber una investigación- es que hubo un hubo un deslave que no ocurrió justamente el día de las lluvias más fuertes, sino que ocurrió después y vino la fuga. Pero de todas maneras se tienen que analizar las causas y se están tomando todas las medidas para controlar esta contaminación”, explicó.

NOTA 2