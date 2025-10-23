Conagua: agua del arroyo El Cedazo, en Aguascalientes, no contiene colorantes

Desmiente información difundida en redes sociales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que es falso que el agua que corre por el arroyo El Cedazo, en la localidad de Norias de Ojocaliente, en Aguascalientes, presente una coloración roja.

En atención a la información difundida en redes sociales, en la que se denunciaba la presencia de agua rojiza a la altura del Fraccionamiento Las Norias, personal técnico de la Conagua realizó un recorrido de verificación en la zona señalada.

Durante esa inspección, se tomaron muestras del agua del arroyo para su análisis, sin detectar coloración anómala ni en el agua del cauce ni en la vegetación de sus márgenes. Asimismo, se constató que el arroyo presentaba corriente, a diferencia del video difundido, en el que se observa agua estancada.

No obstante, Conagua mantendrá inspecciones en la zona, con el objetivo de identificar posibles fuentes de descarga no autorizadas o contaminantes en el afluente, en cumplimiento del compromiso institucional de garantizar la calidad del recurso hídrico y la protección de los cuerpos de agua en el estado.

Conagua exhorta a la población a seguir colaborando para prevenir, evitar y remediar cualquier descarga residual irregular en los cuerpos de agua de la Nación.