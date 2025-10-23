Inauguran el pabellón “Corazón Grande” en el Hermanos Rodríguez

CDMX, capital de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial

Clara Brugada subrayó el reconocimiento internacional a la organización del Gran Premio de la F1

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, realizó el corte de listón inaugural de los pabellones de la Ciudad de México en la Fórmula 1 del Gran Premio de México 2025, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un día antes del inicio del evento, el cual celebra su décima edición.

Durante su mensaje, la Jefa de Gobierno destacó la capacidad logística y de infraestructura de la capital para albergar eventos de talla mundial, enfatizando el impacto positivo del evento en la economía local.

“Este gran premio de la Ciudad de México también va a romper récords en turismo, en derrama económica, en beneficio a la ciudad, en empleos. Se espera una ocupación hotelera de casi el 90% , así que tenemos a muchos turistas. Una derrama económica que va a alcanzar los 20 mil millones de pesos en la Ciudad de México, beneficiando a muchas áreas turísticas, hoteles, restaurantes, pero también empleo”, afirmó.

La mandataria capitalina subrayó el reconocimiento internacional a la organización del Gran Premio, asegurando que la coordinación con los organizadores y las autoridades locales es clave y dando la bienvenida al gran espectáculo en la capital de los eventos deportivos de talla internacional y a los casi medio millón de visitantes.

“Puedo decir que la ciudad es campeona en la organización y garantía de que los eventos internacionales se llevan a cabo bien y que las y los visitantes y organizadores de estos eventos también se van contentos”, expresó.

“Hoy es un día muy importante para la Ciudad de México, un día antes de que empiece un gran espectáculo en esta ciudad en la capital de los eventos deportivo de talla internacional, así que le damos la bienvenida a los casi medio millón de visitantes que vienen con ese entusiasmo de ver un gran evento de este deporte, que es para la población uno de los más esperados aquí, la población está esperando, está atenta, esta motivada porque una vez más por décima ocasió llevamos a cabo en la ciudad este gran evento”, acotó.

Agradeció la labor de los organizadores por haber asegurado la continuidad del evento en la capital, a las y los funcionarios de seguridad, turismo, finanzas, protección civil de su gabinete y reconoció a la piloto Ivana Richards, destacando que la F1 ha sido inspiración para jóvenes. “Vamos a seguir trabajando de la mano con los organizadores, con el sector privado, para asegurar, como ya se dijo aquí, la permanencia de Fórmula 1 en los próximos años, hasta el 2028 está asegurada y sabemos que va a continuar por más tiempo”, afirmó.

La Jefa de Gobierno invitó a las y los visitantes a recorrer el pabellón de la Ciudad de México, un espacio que integra la riqueza histórica y cultural de la capital. “Este año estamos presentando con orgullo el pabellón Ciudad de México, ‘Corazón Grande’. Los invitamos a visitarlo y aquí van a tener un espacio temático que muestra al mundo lo que es esta ciudad, una ciudad hospitalaria, cultural, vibrante, cosmopolita y orgullosamente mexicana”.

Detalló que el pabellón incluye una exposición marcada en los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y elementos alusivos a la celebración del Día de Muertos y al camino hacia el Mundial 2026.

Para finalizar, destacó el dispositivo de seguridad implementado para los tres días de competencia. “Van a participar 3 mil 900 policías apoyados por más de 400 vehículos oficiales, quienes van a estar llevando a cabo estos trabajos de prevención y de vigilancia, y le pedimos al público denunciar cualquier irregularidad”, concluyó.

El evento de Formula 1, Gran Premio de la Ciudad de México 2025 se llevará a cabo desde este este vierns 24 al domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reafirmando el papel de la capital como “la capital de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial”.

En uso de la voz, el presidente de la Fórmula 1 Gran Premio Ciudad de México y Director General de CIE, Alejandro Soberón Kuri, celebró los 10 años del regreso de la Fórmula 1 a México, agradeciendo el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México por la hospitalidad y contar con el pabellón de la ciudad, describiéndolo como el «corazón cultural de la carrera» y un espacio inmersivo que celebra los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan. Destacó el impacto económico del evento en la última década con más de 137 mil 500 millones de pesos de derrama económica y más de 82 mil empleos, y anunció la extensión del contrato con Fórmula 1 hasta el 2028, con el que se reafirma el compromiso de consolidar a la Ciudad de México como epicentro de grandes eventos.