El SAT tendrá acceso directo a datos fiscales en apps y servicios digitales

Debaten reforma al Código Fiscal 2025

Expertos alertan ante una posible violación a la privacidad de miles de usuarios

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma al Código Fiscal de la Federación, en el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá acceso directo a datos fiscales en apps y servicios digitales expertos alertan por posible violación a la privacidad de miles de usuarios.

La norma, impulsada por el gobierno federal, establece que el organismo tendrá acceso en tiempo real a la información fiscal de los usuarios de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Tinder, Uber, entre otras.

La reforma al Código Fiscal de la Federación adiciona el artículo 30-B, el cual obliga a los prestadores de servicios digitales a otorgar al SAT los datos que gestionen en sus sistemas, de forma permanente y en tiempo real.

“Artículo 30-B. Los contribuyentes que proporcionen servicios digitales de conformidad con los artículos 1.-A BIS y 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales (…). Para efectos del primer párrafo de este artículo, las autoridades fiscales celebrarán convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (…)”, se lee en el dictamen aprobado por los legisladores.

Con esta reforma, el SAT podrá acceder a:

– Registros de transacciones.

– Historial de facturación.

– Comprobantes de pago.

– Datos de suscripción o consumo con relevancia fiscal.

Aunque el gobierno asegura que el acceso se limitará a información necesaria para comprobar obligaciones fiscales, organizaciones civiles señalan que la redacción del artículo es ambigua y podría abrir la puerta a interpretaciones amplias.

Sanciones por incumplimiento

La reforma también contempla sanciones para las plataformas digitales, servicios de streaming o aplicaciones de citas que nieguen el acceso solicitado por las autoridades. En esos casos, se podrá ordenar el bloqueo temporal de la plataforma dentro del territorio nacional.

La obligación para las empresas entrará en vigor el 1 de abril de 2026, con el propósito de otorgar tiempo a las compañías para implementar los cambios técnicos requeridos.

Por ahora, el dictamen deberá ser discutido en el Senado antes de su aprobación definitiva. De avalarse, esta reforma podría transformar la relación entre el gobierno, las plataformas digitales y los usuarios en materia de control fiscal y privacidad de datos.

Precisiones del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó que las reformas al Código Fiscal de la Federación aprobadas en la Cámara de Diputados tengan “fines de espionaje digital” hacia los usuarios de plataformas.

En un comunicado, el SAT explicó que la adición del artículo 30-B establece que las plataformas digitales deben permitir a las autoridades el acceso “únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

“Es totalmente falso que este cambio al marco jurídico fiscal (…) tenga fines de espionaje digital o se trate de una ‘ley espía’ para vigilar a los usuarios”, señaló.

De acuerdo con el SAT, la modificación se centra en la información fiscal de las plataformas sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Justificó que el objetivo de la reforma es “hacer más eficiente la recaudación en este sector y combatir la evasión de impuestos”.

El SAT indicó que en las modificaciones al Código Fiscal no contempla el acceso del SAT a la información de los ciudadanos registrados en las plataformas digitales. “Ni mucho menos se incluyen fines de vigilancia a las personas”, añadió.

Desde otra perspectiva, el SAT divulgó que sus procesos de auditoría se dirigen principalmente hacia contribuyentes cuyas conductas indiquen posibles irregularidades fiscales. Entre las razones principales para una revisión figuran la realización de operaciones con factureras, simulación de deducciones, ingresos no declarados y abuso de estímulos fiscales, factores que sugieren posibles riesgos en el cumplimiento de obligaciones.

SAT auditará en 2026 a 66.8 millones de contribuyentes

Durante 2026, el SAT, auditará a un total de 66.8 millones de contribuyentes, de los cuales 6.3% serán grandes empresas y multinacionales.

Lo anterior dado el perfil de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, anunció el organismo.

Al cierre de junio de 2025, el padrón total de contribuyentes activos registrados en el SAT sumó 88.6 millones, de los cuales 2.5 millones corresponden a empresas y 84 millones a personas físicas con y sin actividad empresarial.

Pero del universo total que el fisco pretende revisar el próximo año, 15 mil 873 serán grandes contribuyentes.

También considerará abrir auditorías de acuerdo al padrón auditable a 66 millones de pequeños y medianos contribuyentes.