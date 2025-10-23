Soda Stereo Anuncia su regreso a México con nueva gira

Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca.

Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre.

El año 2026 pasará a la posteridad para recordarnos que hay conciertos que no se escuchan: se habitan, se viven. Tras ocho fechas agotadas en Argentina, más de 100 mil boletos vendidos y un cúmulo de emociones contenidas, la leyenda del rock, Soda Stereo, anuncia su regreso a México con tres fechas: 14 de abril, Palacio de los Deportes – CDMX, 18 de abril, Auditorio Telmex – GDL y 21 de abril en el Auditorio Banamex, MTY.

Asegura tus boletos durante la preventa Banamex el próximo 27 de octubre o bien, en la venta general que se liberará el 28 de octubre a través de Ticketmaster o en las taquillas de los respectivos inmuebles.

CIUDAD DE MÉXICO, PALACIO DE LOS DEPORTES – 14 DE ABRIL GUADALAJARA, AUDITORIO TELMEX – 18 DE ABRIL MONTERREY, AUDITORIO BANAMEX – 21 DE ABRIL Preventa Banamex: 27 de octubre