Realizó la UAEMéx tercer foro regional de Consulta para la Reforma a la Ley Universitaria

Evangelina Sales Sánchez señaló que esta reforma responde a una demanda histórica y legítima de la comunidad estudiantil

Tenancingo, Méx.- En el marco de los proyectos estratégicos que impulsan la transformación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), se llevó a cabo el Foro Regional Sur de Consulta para la Reforma a la Ley Universitaria, en su etapa de Integración del Diagnóstico Participativo.

El evento se realizó en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria. En representación de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, la Consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, señaló que esta reforma responde a una demanda histórica y legítima de la comunidad universitaria, y constituye la base para una profunda transformación institucional.

Acompañada por el secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, Sales Sánchez subrayó que, tras más de tres décadas de vigencia de la actual Ley Universitaria, el contexto social, académico y tecnológico exige un nuevo marco jurídico que refleje los valores, aspiraciones y retos actuales, sin dejar de lado los principios fundacionales que dan identidad a esta casa de estudios.

“La participación, la democracia, la transparencia y el compromiso colectivo serán pilares fundamentales en este proceso”, afirmó, al destacar que este foro —tercero en su tipo— busca generar espacios de reflexión colectiva para construir un nuevo orden jurídico universitario.

Asimismo, hizo un llamado a la participación activa de los tres sectores universitarios: estudiantes, docentes y personal administrativo, enfatizando que se trata de una oportunidad histórica para fortalecer el modelo de gobernanza de la UAEMéx y avanzar hacia una universidad más justa, plural y humana.

Por su parte, la secretaria de Administración y Finanzas de la Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEMéx (FAAPAUAEM), Osmara Vega Quintana, destacó que este ejercicio abre un espacio valioso para establecer, a través del diálogo, la cooperación y la escucha activa, las bases del futuro de la institución.

Durante el evento, en el que también estuvieron presentes la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEMéx (SUTESUAEM), Luz María García Molina, y la encargada del despacho del Plantel, Janette Jaimes García, Vega Quintana reiteró que la FAAPAUAEM asume esta responsabilidad con compromiso y entusiasmo, contribuyendo de manera propositiva a esta transformación universitaria.

Finalmente, se anunció que el último Foro Regional se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, con sedes en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria y el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, en Toluca. Además, se invita a toda la comunidad universitaria a participar enviando sus propuestas en línea a través del portal reformaley.uaemex.mx, disponible hasta el 31 de octubre.