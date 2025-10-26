Destacan estudiantes de Q. Roo en la World Robot Olympiad 2025

Logro histórico en Panamá

El torneo reunió a participantes de más de 93 países bajo el tema “El Futuro de los Robots”

Por reacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.– Con una histórica participación en la World Robot Olympiad (WRO) 2025, celebrada en Panamá, los equipos “OOZMA KAPPA” del Conalep Cancún II y “CHETUBOTS” del Planetario Yook’ol Kaab lograron posicionarse por primera vez en los lugares 6° y 15° a nivel internacional dentro de la categoría Futuros Innovadores, demostrando que la juventud quintanarroense puede competir y destacar académica y tecnológicamente frente a potencias como Estados Unidos, India y Brasil, entre otros países.

Afirman que con la participación en estos eventos se busca fomentar la innovación, la educación tecnológica y la formación de talento juvenil, fortaleciendo el desarrollo integral de la juventud quintanarroense y su participación activa en proyectos de alcance nacional e internacional.

El torneo reunió a participantes de más de 93 países bajo el tema “El Futuro de los Robots”, promoviendo soluciones tecnológicas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En este marco, niñas, niños y jóvenes de todo el mundo presentaron proyectos innovadores orientados a resolver problemáticas globales mediante la robótica, la creatividad y la ciencia aplicada.

El equipo “OOZMA KAPPA”, integrado por Lizandro Gómez Vera, Michell Peralta Reyes y Gabriel Escamilla Barahona, bajo la asesoría del docente Erik Molina Balam, obtuvo el 6° lugar presentando el proyecto PROTEUS, un robot diseñado para explorar zonas afectadas por desastres naturales, capaz de detectar personas atrapadas mediante cámaras térmicas e infrarrojas y enviar información en tiempo real a los equipos de rescate. Este innovador desarrollo se inspiró en la labor de los topos rescatistas de la Ciudad de México.

Por su parte, el equipo “CHETUBOTS”, integrado por León Gabriel García León, Axel Gustavo Gómez Tuz y Dylan Adryel Carrillo Castillo, bajo la asesoría de Nicole Gómez Gómez, obtuvo el 15° lugar presentando el proyecto FROGGY & BOT, un sistema colaborativo conformado por dos robots diseñados para el mantenimiento y monitoreo de los sistemas de drenaje urbano. Gracias a su diseño compacto y sensores avanzados, ambos pueden operar en entornos de difícil acceso, realizando diagnóstico, acción correctiva y monitoreo preventivo, lo que contribuye a reducir riesgos de inundación y mejorar la respuesta ante emergencias.

Con estos logros, el Conalep y el Planetario Yook’ol Kaab continuarán impulsando la formación de jóvenes talentos en ciencia, tecnología e innovación, promoviendo la participación en competencias nacionales e internacionales y fortaleciendo el desarrollo de proyectos que aporten soluciones creativas a problemas reales.

Fortalece Codeq el impulso del Ajedrez

Con el objetivo de fortalecer la promoción y la práctica del Ajedrez en todo Quintana Roo, en un hecho sin precedente, la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, firmó un convenio de colaboración con la empresa internacional CHESS.com, encabezada por su CEO, Erik Alebest, y en donde, además, esta reconocida empresa del “deporte ciencia” hizo una donación de 100 tableros de juego.

Afirman que, se trabaja #ANivelDeCancha y en equipo, realizando alianzas; esto como parte de las acciones que ponen en el centro de las decisiones a las y los atletas quintanarroenses “Quintana Roo es la casa del Ajedrez y agradecemos a la empresa global CHESS.com por voltear a ver a nuestro estado, donde hemos venido realizando importantes acciones para la promoción del deporte ciencia, y crear una alianza con una de las empresas más importantes de esta disciplina hoy es una realidad”, comentó Jacobo Arzate al encabezar este acuerdo, que se realizó en el marco del Torneo por el 20 Aniversario de CHESS.com.

Añadió: “Estamos visibilizando tres factores importantes para nuestra niñez y juventudes, que son el deporte, las ciencias y la educación, y que además hoy estamos trabajando juntos #ANivelDeCancha”.

Por su parte, Erik Alebest, CEO de CHESS.com, comentó: “Estamos muy contentos de festejar nuestros 20 años formalizando una alianza con México a través de Quintana Roo, que es un gran escenario y que sabemos hay mucho talento del ‘deporte ciencia’. Sabemos que la donación que se acaba de hacer apoyará a que nuestro deporte siga creciendo en cantidad y calidad”.

En tanto, el maestro Cristopher Malpica Morales, director del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnología (COQHCYT), comentó: “Cuando nos contactamos con CHESS.com veíamos lejana la posibilidad de colaborar en conjunto, pero hoy estamos concretando esta alianza, que sin duda beneficiará a todas y todos los que practican Ajedrez en Quintana Roo”.

Durante el protocolo, y como parte de las primeras acciones de este convenio, la empresa CHESS.com hizo entrega de 100 tableros de juego, los cuales se destinarán para la promoción y práctica del “deporte ciencia” en el Planetario Sayab de Playa del Carmen, Planetario Cha’an Ka’an de Cozumel, Planetario Yook’ol Kaab de Chetumal y Planetario Ka’yok’ de Cancún, que es donde se concentran los Centros de Formación de este deporte.

Finalmente, Jacobo Arzate y Erik Alebest fueron los encargados de hacer el primer movimiento sobre el tablero para inaugurar de manera oficial el Torneo del 20 Aniversario de CHESS.com, el cual reunió a más de 300 jugadores de diferentes países.