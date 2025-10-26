Presentan estrategia promocional de Quintana Roo rumbo al Mundial

Encuentro con el sector empresarial y turístico

Será campamento base del campeonato y vitrina del Caribe Mexicano ante el mundo

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó el plan de trabajo y estrategia de promoción del Caribe Mexicano rumbo al Mundial de Futbol, del que por primera vez en la historia Quintana Roo será sede oficial elegido por la FIFA para que Cancún sea campamento base (“base camp”) de dos selecciones internacionales que competirán por la Copa.

Durante el Encuentro con el sector empresarial y turístico “El Caribe Mexicano rumbo al Mundial 2026”, la gobernadora Mara Lezama destacó que este logro “confirma lo que somos capaces de alcanzar cuando trabajamos juntas y juntos con un propósito claro”, por lo que pidió hacer las cosas bien para que todos los visitantes tengan una gran experiencia desde que bajen del avión.

Subrayó que esta designación “llena de orgullo, pero también compromete a seguir transformando el turismo con bienestar, justicia social y visión de futuro”, al tiempo que reconoció el esfuerzo de miles de personas que hacen posible que Quintana Roo brille ante el mundo: desde quienes preparan habitaciones, hasta quienes cuidan playas, aeropuertos y la seguridad de los visitantes.

“Son las manos y los corazones que dan sentido al turismo y que reflejan el espíritu de Quintana Roo”, aseguró.

La gobernadora puntualizó que la Copa Mundial traerá una proyección internacional sin precedentes, por lo que invitó a cuidar en positivo la imagen de la entidad, a sumarnos todas y todos en un parteaguas por amor a Quintana Roo y por amor a los destinos maravillosos de los cuales dependen miles y miles y miles de seres humanos.

Explicó que el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), implementa un plan integral con visión y estrategia que abarca promoción, infraestructura, conectividad, capacitación y seguridad.

Entre las acciones destacan el fortalecimiento de aeropuertos, mejoras viales, ampliación de la oferta hotelera con estándares internacionales, y programas de profesionalización y certificación para trabajadoras y trabajadores del sector.

Asimismo, se coordina con municipios, fuerzas de seguridad y asociaciones hoteleras un plan operativo especial para garantizar movilidad, atención y experiencias turísticas seguras durante el Mundial. A la par, el CPTQ diseña campañas internacionales enfocadas en turismo deportivo y cultural que mostrarán la riqueza natural y la diversidad de los destinos del Caribe Mexicano.

“En esta nueva forma de gobernar, demostramos que un gobierno humanista con corazón feminista puede convertir el desarrollo económico en bienestar para las familias. Y es la confirmación de que cuando la transformación se vive con honestidad y trabajo, los resultados se sienten en cada comunidad” explicó la titular del Ejecutivo.

El proyecto forma parte de una estrategia integral que busca promover el turismo deportivo, generar derrama económica y empleos, y potenciar la imagen internacional de Quintana Roo.

Entre las acciones destacadas se incluyen la organización de eventos “Fan Fest”, campañas de promoción internacional y mesas de trabajo para garantizar la seguridad y bienestar de los aficionados.

Se precisó que el Mundial de 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá, representa un hecho económico histórico, se estiman 65 mil millones de pesos en derrama económica, 5.5 millones de turistas adicionales proyectados para el país, más de 24 mil empleos generados e ingresos superiores a 1,000 millones de dólares en hotelería, gastronomía, transporte aéreo y actividades turísticas.

Segunda Jornada de Cardiopatías “Unidos de Corazón”

Cancún.– Con el firme compromiso de brindar atención médica especializada y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con padecimientos cardíacos, el Sistema DIF Quintana Roo, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, puso en marcha la Segunda Jornada de Cardiopatías “Unidos de Corazón” en la ciudad de Cancún.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, visitaron las instalaciones del Hospital Hospiten Cancún, donde saludaron a las familias de las niñas, niños y adolescentes intervenidos, a través de los más de 50 profesionales de la salud voluntarios de la Asociación Civil “Ayuda a Corazón de Niñ@”, que acertadamente dirige Audelia Villarreal.

Durante esta jornada médica se estará beneficiando a 33 pacientes ( 19 cateterismos, 8 cirugías de corazón abierto y 6 ablaciones) a niñas, niños y adolescentes entre 1 y 17 años de edad, originarios de los municipios de Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacó que este esfuerzo refleja la suma de voluntades y el trabajo coordinado entre instituciones para transformar vidas y garantizar el acceso a servicios de salud especializados.