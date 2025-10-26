Programa Recicla por tu Futuro sigue transformando hábitos y comunidades

Jornada en el Domo 247

Madres y abuelitas participaron activamente en el intercambio de residuos valorizables

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El programa “Recicla por tu Futuro”, impulsado por la gobernadora Mara Lezama y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), bajo la dirección de su titular, Óscar Rébora Aguilera, continúa con gran participación ciudadana en el Domo 247 de Cancún, reafirmando su compromiso con la educación ambiental y la economía circular.

Este esfuerzo forma parte de la visión de la gobernadora Mara Lezama, impulsora de la transformación con un enfoque humanista y un corazón feminista, que pone al centro a las personas y al medio ambiente, promoviendo un desarrollo sustentable con justicia social.

En esta jornada, cientos de familias —en su mayoría mujeres, madres y abuelitas que acuden acompañadas de sus hijos— participaron activamente en el intercambio de residuos valorizables por apoyos alimentarios, promoviendo así la cultura del reciclaje desde el hogar.

“Nos da mucho gusto ver cómo las familias hacen del reciclaje un acto de unión y responsabilidad. Cada jornada representa toneladas de materiales que no llegan al relleno sanitario y que se transforman en proyectos de parques, limpieza y bienestar para la comunidad”, destacó Óscar Rébora.

El programa “Recicla por tu Futuro” ha logrado consolidarse como un modelo de participación social y sostenibilidad, donde cada entrega contribuye no solo a reducir el impacto ambiental, sino también a fortalecer los lazos comunitarios y fomentar un Quintana Roo más limpio, consciente y solidario.