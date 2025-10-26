Benito Juárez, Playa y OPB, entre los municipios con más casos de suicidio

Jóvenes, la mayoría de las víctimas

Entre las principales causas están la depresión, adicciones y problemas económicos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En Quintana Roo, el suicidio se mantiene como un problema de salud pública en el 2025. Al registrar al menos 210 casos en el 2024, según datos del Instituto de Salud Mental y Adicciones del Estado (ISMAQROO).

Los municipios con más incidencias son Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, donde la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de entre 18 y 35 años.

Entre las principales causas se encuentran depresión, violencia intrafamiliar, adicciones y problemas económicos, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Suicidio.

Autoridades estatales han implementado campañas como “Habla, No Estás Sol@” y líneas de atención psicológica 24 horas, impulsadas por el DIF Quintana Roo y la Secretaría de Salud, con el fin de detectar y atender a tiempo los casos de riesgo.

Quintana Roo, en top ten de suicidios

Hasta 2025, Cancún (Benito Juárez) y Playa del Carmen se encuentran entre los 10 municipios con mayor tasa de suicidios del país, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2024) y el Observatorio Nacional de Suicidio.

Cancún ocupa el séptimo lugar nacional, con una tasa estimada de 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, concentrando cerca del 40% de los casos registrados en Quintana Roo.

Playa del Carmen se ubica en el noveno lugar, con una tasa de 8.6 por cada 100 mil habitantes, lo que refleja un aumento respecto al año anterior.

Ambos municipios destacan por la combinación de estrés laboral, migración constante, consumo de alcohol y drogas, así como aislamiento social, factores que los especialistas señalan como detonantes frecuentes en los casos reportados.

En Quintana Roo, durante 2024 se registraron 232 suicidios, mientras que hasta septiembre de 2025 ya se contabilizan 178 casos, con Benito Juárez y Playa del Carmen, como los municipios con mayor incidencia, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi).

A nivel regional, en Yucatán, donde las tasas históricamente se encuentran entre las más altas del país, en 2024 hubo 301 muertes por suicidio y en lo que va de 2025 suman 214 casos. En Campeche, aunque la población es menor, los números no dejan de ser graves: 84 en 2024 y 66 hasta septiembre de 2025.

Perfil de víctimas

Las estadísticas oficiales revelan que el 73.1% de quienes se quitan la vida en la entidad pertenece a la población económicamente activa. La mayoría son hombres (80.3%); entre las mujeres víctimas, el 58.6% carecía de empleo remunerado.

En términos de escolaridad, predominan quienes tienen secundaria completa (29.4%) y bachillerato terminado (22.5%). En cuanto al estado civil, 51.6% eran solteros y un 41.8% vivía en unión libre o matrimonio. Los grupos de edad más afectados son jóvenes de 15 a 29 años y adultos de 30 a 44 años, donde la tasa masculina asciende a 18.8 por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, Quintana Roo experimenta un incremento significativo en los casos de autolesiones e ideas suicidas durante 2025, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave