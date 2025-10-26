Conectarán red ferroviaria nacional con Tren Maya y Corredor del Istmo

A partir de diciembre

Nueva infraestructura permitirá tránsito continuo de carga y pasajeros desde el sureste

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- México está a punto de lograr una hazaña logística sin precedentes: la conexión total de su red ferroviaria nacional mediante la integración del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el próximo 5 de diciembre de 2025 se concretará esta unión estratégica que enlazará el sureste con el norte del país a través de una vía férrea de carga y pasajeros.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, informó que la conexión se realizará en Palenque, Chiapas, punto clave donde convergerán las rutas del Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo. Desde allí, los trenes podrán circular hacia Progreso (Yucatán), Cancún (Quintana Roo) y, eventualmente, hacia Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, en la frontera norte.

Esta integración permitirá por primera vez en la historia de México un anillo ferroviario nacional, facilitando el transporte intermodal entre puertos, polos industriales y centros logísticos. El proyecto es coordinado por la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Actualmente, se construyen más de 787 kilómetros de nuevas vías férreas en rutas clave como Ciudad de México–Pachuca, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, con el objetivo de conectar los polos de desarrollo del sureste con el centro y norte del país.

En el sureste, los tramos Palenque–Progreso, Progreso–Cancún y Poxilá–Mérida presentan avances de entre 8% y 13%, según el último reporte de Sedena. Estas obras forman parte de la primera fase de terminales multimodales de carga, que permitirán el intercambio eficiente entre trenes, camiones y barcos.

La conexión ferroviaria busca detonar el desarrollo económico en regiones históricamente marginadas, como el Istmo y la Península de Yucatán. Se espera que la nueva red fortalezca la competitividad logística de México, reduzca costos de transporte y atraiga inversiones en sectores como manufactura, agroindustria y turismo.

Además, el proyecto se alinea con la visión del gobierno federal de descentralizar el crecimiento económico y promover la reindustrialización del sur-sureste, integrando a estas regiones en las cadenas de valor nacionales e internacionales.

Aunque el avance es significativo, expertos advierten que el éxito del sistema dependerá de la eficiencia operativa, la seguridad en las rutas y la coordinación entre operadores públicos y privados. También será clave garantizar la sostenibilidad ambiental y el respeto a las comunidades locales en las zonas de influencia.

Programarán excursiones escolares

El Tren Maya ha puesto en marcha un nuevo programa de excursiones escolares desde la estación Chetumal, con el objetivo de fomentar el conocimiento histórico, cultural y ambiental entre estudiantes de nivel básico y medio superior en el sur de Quintana Roo.

La iniciativa, coordinada por Fonatur Tren Maya y la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), contempla recorridos guiados en tren hacia destinos como Bacalar, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen, con actividades complementarias en zonas arqueológicas, museos, reservas naturales y centros culturales.

Los primeros grupos comenzaron a viajar en octubre, y se espera que más de 5,000 estudiantes participen en el programa durante el ciclo escolar 2025–2026. Los recorridos incluyen transporte, alimentación, materiales didácticos y acompañamiento de docentes y guías especializados.

La estación Chetumal, ubicada en el sur del estado, ha sido equipada con módulos de atención escolar, señalética educativa y espacios para actividades previas al abordaje. El trayecto hacia Bacalar, por ejemplo, tiene una duración de 30 minutos, mientras que el viaje completo hasta Playa del Carmen puede tomar poco más de 4 horas, dependiendo de las paradas intermedias.

Los boletos para estudiantes tienen tarifas preferenciales, y el programa cuenta con subsidios estatales y federales para garantizar la inclusión de escuelas públicas rurales y urbanas.“El Tren Maya no solo conecta territorios, también conecta saberes. Queremos que los jóvenes vivan la historia, la biodiversidad y la riqueza cultural del sureste”, expresó Diego Prieto Hernández, director del INAH, durante el lanzamiento del programa.

Las excursiones incluyen visitas a sitios como Kohunlich, Dzibanché, el Museo de la Cultura Maya en Chetumal, y el Parque Ecológico de Bacalar. También se promueve el aprendizaje sobre movilidad sostenible, patrimonio ferroviario y conservación ambiental.