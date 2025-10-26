Alex Fernández está “Loco Por Volverte a Ver”

#1 dentro del Chart general de Monitor Latino

Uno de los temas favoritos del publico y los radioescuchas

Se coloca en la posición #01 dentro del Chart general de Monitor Latino a nivel nacional en México en esta semana después de encontrarse en la cuarta y quinta posición por más de dos semanas, la canción interpretada por el heredero de la dinastía Fernández logra repuntar a la posición #01 del Chart General y de Nacionalidad de la plataforma Monitor Latino México, siendo uno de los temas favoritos del publico, radioescuchas y medios de comunicación.

También esta misma semana los Top 20 Generales de Monitor LATINO reflejan el poder emocional, rítmico y diverso de la música latina.

Desde el romanticismo de Alex Fernández hasta la energía de reguetonero Feid, la industria sigue mostrando su riqueza sonora a través de fusiones, colaboraciones y homenajes que trascienden fronteras.

Con su inconfundible sello romántico, Alex Fernández presenta “Loco Por Volverte a Ver”, una balada pop cargada de emociones donde la nostalgia se funde con la ternura.

El heredero de una de las familias más queridas de la música mexicana demuestra una vez más su madurez artística con una interpretación delicada y apasionada, que reafirma su lugar entre las voces más sensibles del panorama nacional.

Este gran éxito de “Loco por Volverte a Ver” es el resultado del gran esfuerzo, talento y dedicación de Alex Fernández además de todo el trabajo en equipo de DBM MUSIC quienes actualmente son su agencia de representación y management del artista, así como la agencia de promoción PMC GROUP.

El video cuenta con mas de 28 millones de reproducciones en la plataforma Youtube.

Álex Fernández ha sabido honrar y renovar la tradición familiar Nacido el 4 de noviembre de 1993 en Ciudad de México, Álex Fernández es hijo del reconocido intérprete Alejandro Fernández y nieto del legendario Vicente Fernández. Desde su debut en 2018 con el tema “Te amaré”, ha demostrado una sólida propuesta artística dentro del género ranchero, destacando por su voz de barítono, su formación musical y su estilo elegante. Hoy, ha logrado posicionarse como “El Heredero” de una dinastía musical, conquistando al público con millones de reproducciones en plataformas digitales y una creciente presencia en escenarios nacionales e internacionales.