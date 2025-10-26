Reduce Ecatepec percepción de inseguridad, de acuerdo a resultados de encuesta de Inegi

Reconocen familias acciones de Azucena Cisneros

Por Arturo Baena

Ecatepec, Méx.- Este municipio reportó la única reducción significativa en percepción de inseguridad entre los municipios mexiquenses y ello ha sido reconocido y avalado por las familias, al destacar mayor efectividad de la administración de Azucena Cisneros para resolver los problemas.

Sobre el particular, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al periodo junio-septiembre de este año, donde Ecatepec reportó una reducción de más de 6.3 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad respecto del trimestre previo.

Y es que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre del tercer trimestre de este año y en comparación con el mismo lapso del año pasado, en Ecatepec la incidencia delictiva se redujo hasta en 50 por ciento en ilícitos como homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, extorsiones robo a casa-habitación, robo en transporte, robo a transeúnte, robo a transporte de carga, robo a negocio y narcomenudeo.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss expresó que estos resultados, tanto los de la ENSU como los de la reducción de la incidencia delictiva, son el resultado de la estrategia de seguridad aplicada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, así como del trabajo coordinado entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

Ecatepec también registró una reducción importante en la percepción de inseguridad en septiembre del 2025 contra el mismo mes del año pasado de 3.4 puntos porcentuales, según la ENSU.

En el documento se expuso que entre los espacios que generan más sensación de inseguridad a los vecinos de Ecatepec son los cajeros automáticos en vía pública (88.6 por ciento), seguido de transporte público (87.0 por ciento), luego calle (80,9 por ciento) y después siguieron banco, parque recreativo, carretera, mercado, automóvil y centro comercial.