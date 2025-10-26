Programa Comuna impactará en 100 puntos de Naucalpan: Isaac Montoya

Se atiende rezago histórico

Naucalpan, Méx.- A fin de atender los rezagos históricos y el abandono que han vivido las comunidades de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez inició en Rincón Verde, el programa la Comuna (Comunidad Unida y Activa), que impactará con obra comunitaria, presupuesto participativo y empleo temporal a 100 puntos del municipio.

En la calle Ciprés, el alcalde junto con vecinas y vecinos pusieron manos a la obra para mejorar esta calle que por el deterioro de más de 15 años acumuló baches y parches, se rehabilitarán 196.35 metros lineales. Muestra de que, con este programa, se busca atender los rezagos históricos mediante faenas comunitarias, los vecinos participan con mano de obra voluntaria y el Ayuntamiento suministra los insumos necesarios para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación.

El modelo de Comuna permitirá maximizar el rendimiento del gasto: cada peso invertido en materiales se multiplica gracias a la aportación comunitaria de trabajo, lo que posibilita ampliar la cobertura de obras en más colonias.

Anunció que se llegará a 100 puntos de Naucalpan en los que la comunidad tenga el interés de trabajar unidos y organizados junto con el gobierno que proporcionará los materiales para que, con su trabajo cambiar y mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos.

“Hoy damos un anuncio importante, vamos a llegar a todas las comunidades, pero más importante aún a esas calles que muchas de ellas, ustedes, sus padres o sus abuelos construyeron con sus propias manos, en la cual la constante fue la solidaridad entre vecinos con las faenas comunitarias”, dijo.

Destacó que se pretende apelar a esos valores, a ese sentido de solidaridad, de fraternidad y de unidad de las comunidades para que juntos gobierno y la gente, trabajar para reconstruir Naucalpan.