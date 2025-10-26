Entregan 50 becas a Preceptoría Juvenil Regional de Tlalnepantla

Mejores oportunidades a todos los sectores

Tlalnepantla, Méx.- La Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Tlalnepantla, ubicada en Los Reyes Ixtacala, cuenta con 50 nuevas bancas para estudiantes, quienes ahora cuentan con mejores condiciones en este espacio en donde forjan su futuro y pleno desarrollo.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz señaló que desde el gobierno local se trabaja todos los días para ofrecer mejores oportunidades a todos los sectores de la población como personas adultas mayores, mujeres, personas en situación de violencia, infancias, juventudes y adolescencias sin distinción alguna.

Al dirigirse a los adolescentes, el munícipe apuntó que esta palabra viene de adolecer y “por eso queremos acercarnos a ustedes en esta importante etapa de la vida; vamos a trabajar en conjunto para que cuando cumplan 18 años, sean ciudadanas y ciudadanos que contribuyan a la sociedad”.

Nosotros, mencionó, “entendemos que a veces la vida nos puede llevar por senderos difíciles y situaciones complicadas, detrás de cada uno de ustedes hay una historia y una oportunidad de ser mejores”.

Pérez Cruz hizo un llamado a las juventudes para que tomen en cuenta la disposición de sus autoridades municipales que están al pendiente de sus inquietudes, “hoy ustedes tienen inquietudes y se enfrentan a diversas problemáticas emocionales y de convivencia, así como su proyecto de vida”.

Agregó que a los gobiernos les corresponde generar las condiciones para que ellas y ellos puedan materializar sus sueños y metas, integrarse al mercado laboral con mejores oportunidades y construir un patrimonio sólido para su futuro.

La directora de la Preceptoría Juvenil de Reintegración y Reinserción Social Tlalnepantla, Nelly Araceli López Ávila, informó que como resultado de la labor cotidiana que se realiza en materia de prevención, actualmente esta institución cuenta con solo dos adolescentes en conflicto de ley.