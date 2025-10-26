Huixquilucan alcanza 2 mil 650 mdd en inversión

Huixquilucan, Méx.- Este municipio alcanzó los dos mil 650 millones de dólares de inversión privada, como resultado de las estrategias y políticas públicas del gobierno municipal para agilizar la apertura de empresas, reducir los trámites y ofrecer certeza a la iniciativa privada, al contar con un territorio seguro, con gobernanza, un manejo adecuado de las finanzas públicas y el desarrollo permanente de infraestructura. Al participar en la presentación del proyecto inmobiliario «Aston Martin Residences Bosque Real”, que representará más de 150 millones de dólares de inversión privada, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco indicó que la llegada de nuevas inversiones al territorio ratifica la confianza del sector privado en su administración y en Huixquilucan.

En esta presentación, que se llevó a cabo en el México Drive Resort, en el municipio de Lerma, Romina Contreras resaltó que Huixquilucan es el segundo territorio que albergará un desarrollo de esta marca automovilística en México, pues, hasta ahora, solo había uno de este tipo en Miami, Florida.

“Huixquilucan está en constante crecimiento, tenemos, en estos cuatro años de gobierno, una inversión de más de mil 100 millones de pesos en obra pública y 330 millones en seguridad pública; factores que nos posicionan como un municipio atractivo para la inversión, como la que se está anunciando el día de hoy, por ello, reitero mi compromiso de mantener un municipio seguro, con infraestructura, con finanzas sanas y perspectiva de crecimiento, para que sigan llegando más inversiones como ésta que se reflejará en más y mejores empleos para los huixquiluquenses”, sentenció Romina Contreras.