Acerca Delfina Gómez servicios gratuitos de salud, empleo y asesoría legal a mujeres

– Lleva a cabo SeMujeres Jornada por el Bienestar y la Igualdad Sustantiva en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Estado de México.- Con la finalidad de garantizar el acceso gratuito a servicios de salud, educación, vivienda, empleo y asesoría legal para las mujeres del Estado de México, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez realizó la Jornada por el Bienestar y la Igualdad Sustantiva, en el municipio de Tlalnepantla, que benefició a 83 personas.

María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, subrayó que esta estrategia, que se lleva a cabo en toda la entidad, refleja el trabajo coordinado entre instituciones, para cerrar brechas de desigualdad desde lo local. “Es un acto de justicia y de cercanía, son la muestra de que el Gobierno del Estado está donde más se le necesita: en las comunidades, en los barrios, en los hogares, al lado de cada una de las mexiquenses”.

Durante esta actividad se ofrecieron servicios gratuitos en salud reproductiva, vacunación, medicina general, salud mental, detección de VIH, mastografías, consulta dental, atención en casos de violencia sexual, prevención del embarazo adolescente y se facilitó la afiliación al IMSS Bienestar.

Además, se brindó orientación sobre programas de vivienda y asesoría jurídica para regularización de propiedades; sobre la oferta educativa y laboral en la región, y sobre los servicios de las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia.

Rodríguez Hernández reafirmó que la política pública que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se construye con rostro humano, acompañando a las mujeres y reconociendo su rol esencial en la vida social, económica y comunitaria.

Asimismo, agradeció el apoyo de las instituciones que se suman a esta jornada, porque con ello, se logran construir redes de apoyo, compartir experiencias y visibilizar que ninguna mexiquense está sola.

También participan en esta estrategia las Secretarías de Salud, Bienestar, de Desarrollo Urbano e Infraestructura y del Trabajo; el INEA Estado de México, la Dirección General del Registro Civil, y Coparmex Metropolitano.