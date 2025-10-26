Capacitan a más de 5 mil productores del campo mexiquense

Para diversificar producción y mejorar la agroecología

Metepec, Estado de México. – Para fortalecer las habilidades del sector agropecuario mexiquense, el Gobierno del Estado de México ofrece más de 100 cursos gratuitos a través del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (Icamex), con el objetivo de diversificar cultivos, fomentar la agroecología y mejorar la transformación de alimentos.

En un año de servicios, del 01 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025, el Icamex impartió 245 cursos gratuitos en beneficio de 5 mil 191 personas interesadas en aprender sobre el campo y la producción agroecológica.

A través de su Dirección de Apoyo Técnico y Divulgación, el Icamex ofrece un catálogo de capacitación amplio, que incluye:

Maíz, leguminosas y cereales

Horticultura, huertos urbanos y poda de árboles frutales

Ganadería y producción bovina

Apicultura

Agricultura orgánica y agroindustria

Floricultura y plantas medicinales

Aprovechamiento del agua y laboratorios

Entre los temas más solicitados destacan la elaboración de bioinsecticida, composta, productos con plantas medicinales, productos lácteos y tortillas de nopal; el cultivo de nogal, la producción de hongo seta y jitomate; el proceso para colecta de agua de lluvia; el mejoramiento de maíz; la inclusión del amaranto en la alimentación, y el muestreo de suelos.