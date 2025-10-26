IRON MAIDEN CON SU GIRA MUNDIAL RUN FOR YOUR

LIVES POR SU 50 ANIVERSARIO

CON UN SETLIST QUE DESTACA LAS CANCIONES MÁS GRANDES DE LAS PRIMERAS DÉCADAS QUE DEFINIERON SU CARRERA, ¡ACOMPAÑADAS DE SU SHOW MÁS ESPECTACULAR HASTA LA FECHA!

IRON MAIDEN anuncia hoy su tan esperado regreso a México con la aclamada gira RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR. En celebración de su 50 aniversario, la banda se presentará una vez más en el magnífico Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el viernes 2 de octubre de 2026, para ofrecer a los fans la oportunidad de disfrutar de una producción completamente nueva y de última generación, diseñada para grandes escenarios al aire libre, acompañada de un repertorio único con canciones de sus nueve primeros y revolucionarios álbumes.

Steve Harris comentó:

“Estamos muy emocionados de llevar la gira RUN FOR YOUR LIVES a México y esperamos que nuestros increíbles fans disfruten del espectáculo y del repertorio tanto como nosotros disfrutamos al tocarlo”.

Bruce Dickinson añadió:

“Esta gira ha sido una verdadera diversión. Me encanta cantar todos estos grandes clásicos, ¡y toda la banda está disfrutando mucho tocarlos también! Tenemos todos los temas importantes de aquellos primeros años, incluyendo “Hallowed Be Thy Name”, “Run to the Hills”, “The Trooper”, “The Number of the Beast”, “Killers”, “Powerslave”, “2 Minutes to Midnight”…

¡E incluso algunas que no hemos tocado desde hace más de 20 años! Además, hay algunas épicas de verdad, incluyendo mi favorita personal, “Rime of the Ancient Mariner” y “Seventh Son…”. Vamos a tocarlas todas ¡y más! Es decir, ¿quién no querría para una fiesta de 50 aniversario?”.

El manager Rod Smallwood señala: “Para una gira que celebra el 50 aniversario de Iron Maiden, la escala y los increíbles aspectos visuales de este tour merecen recintos más grandes. Y cuando se trata de México, ¡simplemente amamos tocar en este magnífico estadio con capacidad para 65,000 personas! No me sorprende que haya sido nombrado el mejor del mundo a principios de este año por la revista de la industria de eventos en vivo, Pollstar. Les aseguro que los fans no se van a decepcionar ni con el show ni con el setlist del 50 aniversario”.

“Por primera vez en México ofreceremos nuestra querida Trooper VIP Experience en el recinto, donde los fans podrán reunirse, relajarse, disfrutar de comida, cerveza y hospitalidad, además de acceder a una zona exclusiva para comprar mercancía sin aglomeraciones, recibir artículos únicos y especiales como recuerdo de este increíble evento.”

“Para este show tan especial en México, una vez más pedimos a los fans que mantengan sus teléfonos en el bolsillo y disfruten del espectáculo ‘en el momento’, en lugar de levantar el teléfono para grabar partes del show, lo que puede incomodar a quienes les rodean y molestar a la banda. Así que, si algún llamado ‘fan’ cerca de ti cree que es especial y filma lo que le da la gana, simplemente pídele, de manera muy educada, que guarde su teléfono donde no da el sol”.

Esta próxima fecha marcará 34 años desde que IRON MAIDEN visitó por primera vez México con el Fear Of The Dark World Tour, y será el octavo concierto en este galardonado recinto.

Los invitados especiales para este show se anunciarán oportunamente.

Habrá una preventa exclusiva para miembros del Fan Club de Iron Maiden a partir del lunes 27 de octubre. Visita www.ironmaiden.com para toda la información sobre boletos y la gira. La Preventa Banamex será a partir del 30 de octubre; la venta general comenzará un día después únicamente en línea a través de www.ticketmaster.com.mx y, a partir del día siguiente, también estarán disponibles en taquillas del recinto.

FECHA DE LA GIRA RUN FOR YOUR LIVES EN CENTROAMÉRICA

OCTUBRE

Viernes, 02 – Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

PREVENTA BANAMEX: 30 DE OCTUBRE / 2:00 PM

VENTA GENERAL: 31 DE OCTUBRE / 2:00 PM

2 DE OCTUBRE DE 2026 – ESTADIO GNP SEGUROS