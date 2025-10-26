Reapertura el ISSSTE Q. Roo laboratorio de análisis clínico en unidad Felipe Carrillo Puerto

Beneficio a más de 16 mil derechohabientes

– Con un analizador de muestras de vanguardia, que permite examinar hasta 120 pruebas por día

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.- La Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Felipe Carrillo Puerto”, en Quintana Roo, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, reaperturó el servicio de laboratorio de análisis clínico en beneficio de más de 16 mil derechohabientes.

El encargado de la UMF “Felipe Carrillo Puerto”, Raúl Corcuera Arce, detalló que el servicio de laboratorio, el cual reabre después de 10 años de permanecer cerrado, contará con un analizador de muestras de tecnología de vanguardia (equipo A15 de BioSystems), el cual permite examinar hasta 120 pruebas por día.

Además, el área también cuenta con centrifugadora de laboratorio, coagulómetro, analizador de hemoglobina glicosilada, microscopio, equipos para química sanguínea, uroanálisis y análisis de hematología, así como una computadora para entregar los resultados vía electrónica.

“Con el laboratorio equipado ahorita estamos realizando biometrías hemáticas completas, química sanguínea de seis elementos, examen general de orina, coproparasitoscópicos (análisis de heces) seriados y de una sola muestra, pruebas funcionales hepáticas, deshidrogenasa láctica (LDH), pruebas de VIH, factor reumatoide, pruebas de embarazo, entre otros análisis clínicos”, mencionó.

Corcuera Arce destacó que, gracias a la reapertura de este servicio, las y los derechohabientes de las UMF “Felipe Carrillo Puerto” y “José María Morelos” ya no tendrán que trasladarse a la Clínica Hospital de Chetumal para que les realicen este tipo de estudios clínicos.

“El beneficio es para la población derechohabiente de las localidades de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos que tenían que viajar a la ciudad de Chetumal, que es donde está nuestra unidad de adscripción más cercana, para realizarse sus estudios. (…) Aunque el Instituto les regresaba el importe de los traslados, siempre existe incomodidad en el viaje para el paciente, pues la mayoría van con alguna dolencia o enfermedad, eso ya no será así”, explicó.

Finalmente, el encargado de la UMF “Felipe Carrillo Puerto” reconoció el trabajo entre las autoridades estatales y centrales del Instituto, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para lograr la reapertura del laboratorio clínico.

“En primer lugar, agradezco a las autoridades centrales, al director general por el apoyo brindado a esta unidad médica; también el trabajo de nuestro subdelegado Médico, ya que desde que hizo su primera visita nos dijo que iba a poner especial atención en este asunto y se logró. (…) Todo este trabajo coordinado es en favor de la derechohabiencia”, concluyó.

Durante la ceremonia de reinauguración y corte de listón, que se llevó a cabo el 22 de octubre, estuvieron presentes, por parte de la Oficina de Representación del ISSSTE en la entidad, la subdelegada de Administración, Lizeth Díaz Salmerón, y el subdelegado Médico, Abymael Durán Alcocer. Y en representación del secretario de Salud del estado de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, acudió el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Roberto Perea Flores.