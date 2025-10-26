Despliega EU el portaaviones Gerald Ford en el mar Caribe; es el más grande de su flota

Aumenta tensión

Refuerza su estrategia para combatir el tráfico de drogas

En medio de las tensiones con los gobiernos de Venezuela y Colombia, el presidente Donal Trump envió el portaaviones Gerald R. Ford al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina, con lo que reforzará la capacidad para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth instruyó el envío del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos «en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales», explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Según el vocero, este despliegue «reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense».

«Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales», agregó.

Tensiones de EU con Venezuela y Colombia

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Durante las últimas semanas, la administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

La tensión es especialmente elevada con Venezuela, puesto que Trump ha ordenado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de ese país mientras el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos pretende atacar en territorio venezolano.

Nuevo ataque a presunta ‘narcolancha’ deja 6 muertos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes que el ejército estadunidense realizó durante la noche su décimo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas, matando a seis personas. Con esto, se elevó el número de muertos de la campaña contra los cárteles del narcotráfico a al menos 46 personas.

Hegseth afirmó, sin pruebas, en una publicación en redes sociales que la embarcación era operada por la banda Tren de Aragua y que el ataque ocurrió en el Caribe. El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno en varias semanas en septiembre, cuando iniciaron, a tres en una semana ahora. Dos de los ataques de esta semana también se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, ampliando el área en que el ejército estaba dispuesto a realizarlos.

En un video en blanco y negro de 20 segundos del ataque que se publicó en redes sociales, se puede ver un pequeño bote aparentemente inmóvil en el agua cuando un proyectil largo y delgado desciende sobre él, causando una explosión. El video termina antes de que la explosión se disipe lo suficiente como para que los restos del bote vuelvan a ser visibles.

En su publicación, Hegseth indicó que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y se jactó de que fue el primero realizado de noche. “Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, afirmó el secretario en la publicación. “Día o NOCHE, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

El ataque también se produjo horas después que el ejército de Estados Unidos volara un par de bombarderos pesados supersónicos hasta la costa de Venezuela, el jueves.

El buque de guerra más avanzado del mundo

El USS Gerald R. Ford es el primer buque de su clase y representa la nueva generación de portaaviones de la US Navy. Su construcción comenzó en noviembre de 2009 en los astilleros de Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding, en Virginia, donde también se levantaron los legendarios portaaviones de la clase Nimitz. El bautizo tuvo lugar el 9 de noviembre de 2013, con la presencia de Susan Ford Bales, hija del expresidente estadounidense que da nombre al buque y madrina del proyecto. Finalmente, el navío fue puesto en servicio el 22 de julio de 2017, marcando un hito tecnológico y estratégico en la historia naval del país.

Con más de 100.000 toneladas largas de desplazamiento a plena carga, el Gerald R. Ford es el buque de guerra más grande y avanzado jamás construido. Su longitud alcanza los 1.106 pies (unos 337 metros), con una cubierta de vuelo de 256 pies de ancho y una altura total de 134 pies. Gracias a sus dos reactores nucleares y cuatro ejes propulsores, es capaz de superar los 30 nudos de velocidad, lo que equivale a más de 55 kilómetros por hora.

En cuanto a su armamento, el portaaviones está equipado con misiles Sea Sparrow evolucionados (ESSM), diseñados para interceptar amenazas aéreas de corto y medio alcance; misiles de fuselaje rodante (RAM), de defensa puntual contra misiles antibuque, y un sistema CIWS (Close-In Weapon System), que actúa como última línea de defensa frente a proyectiles enemigos.

Diseñado para servir durante más de medio siglo, el buque introduce una arquitectura interna completamente renovada, mayor capacidad eléctrica, automatización avanzada y un diseño que permite operar con una tripulación más reducida que la de sus predecesores. Todo ello se traduce en una mayor eficiencia operativa y menores costes de mantenimiento a largo plazo.

Como insignia de la nueva clase de portaaviones nucleares, el USS Gerald R. Ford simboliza la apuesta de la US Navy por el dominio tecnológico y la proyección global. Su entrada en servicio inauguró una era marcada por la integración de sistemas digitales, sensores de última generación y una flexibilidad operativa sin precedentes.