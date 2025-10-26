Encabeza Clara Brugada entrega de 40 viviendas sociales en la GAM

Inversión de 32.7 millones de pesos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 40 departamentos del predio Cacama 84, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, acción que beneficia a cerca de 200 personas que hoy acceden a una vivienda digna.

“Ustedes son parte de un proceso organizativo, popular, y estos son los resultados importantes que se entregan; éste es un gran esfuerzo de gestión, de lucha, de lograr que los recursos públicos que tiene la ciudad se destinen a quienes más lo necesitan”, expresó Brugada Molina durante la entrega de los espacios de vivienda social.

“Cada llave que hoy se entrega abre una puerta a un futuro con derechos; y cada vivienda que reciben ustedes va haciendo una grieta a ese muro de desigualdad que se tiene en la ciudad para hacer efectivo el derecho a la ciudad; y estos departamentos de los que hoy, bellísimos, ustedes son los dueños, son una promesa cumplida al derecho humano a la vivienda digna y adecuada, y este conjunto habitacional es un homenaje a las organizaciones sociales”, afirmó.

En un predio de 700 metros cuadrados, con 3 mil 500 metros de construcción, se edificaron los 40 departamentos, cuyas dimensiones son de entre 54 y 64 metros cuadrados, mientras que su costo no rebasa 800 mil pesos; esto, indicó la mandataria capitalina, representa un gran logro, pues los departamentos de menos a 50 metros cuadrados en esta zona del norte de la ciudad tienen un costo de alrededor de 2 millones 400 mil pesos, por lo que –subrayó– es menos de la mitad y cuenta con un subsidio del gobierno, mientras que las familias pueden pagar mes con mes.

“Es muy importante la política de vivienda histórica de la ciudad que hoy estamos reforzando, que hoy queremos que la población pueda acceder a este gran derecho; aquí en la ciudad se ha generado un modelo único de producción social de vivienda, una coordinación y cogestión de vivienda entre organizaciones sociales y el Gobierno de la Ciudad y estos son los resultados: viviendas en los mejores puntos de la ciudad y además económicas, dignas, que es lo que todos quieren”, aseveró.

Brugada Molina señaló que en la Ciudad de México aún existen problemas importantes en materia de vivienda, como el que 53 por ciento de los jóvenes de entre 25 y 35 años todavía viven con su familia, aun cuando tienen pareja e hijo, debido a que no pueden acceder a una vivienda digna, además de que la población con menos recursos gasta más de 50 por ciento de sus ingresos en rentas.

Por estas razones, la actual administración duplicó el recurso dirigido a este rubro con una asignación de 9 mil millones de pesos, mientras que para todo el sexenio se marcó la meta de generar 200 mil acciones de vivienda, a fin de evitar que la población sea expulsada a las periferias.

“Este año ya se van a entregar en total 30 mil acciones de vivienda, entre mejoramiento de vivienda y acciones de vivienda nueva; y también le estamos apostando a las unidades habitacionales. Este año mil 200 unidades habitacionales de la ciudad están contando con recursos públicos para mejorar”, explicó Brugada Molina al destacar que es momento de pensar en la vivienda vertical y no en la horizontal, y que, además, se implementa un programa para hogares en riesgo, como el caso de Tlatelolco.

Otra medida impulsada por la actual administración es la publicación del Bando 1, el cual contempla 14 acciones para lograr en la ciudad una vivienda digna y con arraigo local, entre las que destaca la participación ciudadana mediante foros para construir y presentar ante el Congreso local una propuesta de ley de rentas justas, razonables y asequibles; el fortalecimiento a las leyes actuales en materia de rentas, además de impulsar la Defensoría de los Derechos Inquilinarios.

Por su parte, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, destacó que la entrega del nuevo conjunto habitacional representa más que la edificación de muros, pues es la culminación de un proceso de organización ciudadana y trabajo cooperativo que refleja las aspiraciones de decenas de familias capitalinas.

Subrayó que este desarrollo, integrado por 40 departamentos de entre 54 y 64 metros cuadrados en un terreno de 720 metros cuadrados, fue adquirido por las y los beneficiarios con apoyo del Instituto de Vivienda (INVI). En total, el conjunto albergará a cerca de 200 personas y representa una inversión pública de 32.7 millones de pesos.

“El derecho a la vivienda no puede verse como un negocio. La ciudad no es una mercancía; es un lugar para vivir, trabajar, estudiar y envejecer con dignidad”, afirmó el funcionario.

Muñoz Santini recordó que entre 2012 y 2018 se redujo la inversión en vivienda social, lo que provocó la expulsión de más de 30 mil familias al año hacia la periferia, pero aseguró que el gobierno de Clara Brugada revirtió esa tendencia. “Con 30 mil acciones de vivienda y la entrega de 6 mil viviendas en 2025, garantizamos el derecho a permanecer en la ciudad”, concluyó.

Finalmente, Yolanda Camacho y Armando Laguna Maldonado, beneficiarios de Cacama 84, reconocieron la labor de la Jefa de Gobierno para contar con una mejor ciudad y la catalogaron como una mujer defensora de los derechos para todas y todos.