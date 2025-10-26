Constelaciones familiares: el arte de sanar los lazos invisibles del alma

REGINA

Por: redacción alma sagrada corp y psicoterapeuta Regina de los Rios

En los últimos años, las Constelaciones Familiares han dejado de ser un tema reservado a los círculos terapéuticos alternativos para convertirse en una herramienta reconocida de sanación emocional y comprensión profunda del ser. Sin embargo, su esencia va mucho más allá de una simple técnica: es un movimiento del alma que revela el orden oculto que rige a las familias, los vínculos y las relaciones humanas.

¿Qué es realmente una constelación familiar?

Creada por el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger, la constelación familiar es una metodología terapéutica sistémica que busca identificar y liberar las dinámicas inconscientes que afectan el bienestar emocional, las relaciones, la salud e incluso el éxito personal.

En una constelación, el individuo —llamado consultante— representa su sistema familiar mediante figuras o personas (los llamados representantes). A través de un proceso guiado, emergen los patrones invisibles que se repiten a lo largo de generaciones: exclusiones, secretos, pérdidas, injusticias o lealtades ocultas que, sin darnos cuenta, seguimos honrando con nuestra vida actual.

El propósito: volver al orden del amor

El objetivo no es culpar ni revivir el pasado, sino reestablecer el flujo del amor dentro del sistema. Según Hellinger, cada familia tiene su propio orden natural, y cuando uno de sus miembros carga con algo que no le corresponde —como el dolor o destino de un antepasado— se produce un desequilibrio que puede manifestarse en forma de enfermedad, relaciones fallidas, bloqueos o confusión vital.

La constelación permite reconocer estos vínculos invisibles y, al hacerlo, liberar al consultante del peso ajeno. Es un acto de profunda reconciliación con la historia familiar y consigo mismo.

Ejemplos de eficacia en el sistema familiar y personal

Casos frecuentes muestran cómo una persona que repite relaciones destructivas puede descubrir en su constelación que, inconscientemente, está unida a la historia de una abuela abandonada. Al reconocerlo, la energía atrapada en esa fidelidad se libera, permitiendo abrirse a un amor más sano y consciente.

Otro ejemplo es el de quienes enfrentan dificultades económicas sin razón aparente. En muchos casos, detrás hay un ancestro despojado o alguien que fue rechazado por prosperar. Al incluirlo simbólicamente en el sistema, el consultante restablece el equilibrio y puede fluir hacia la abundancia sin culpa.

Estos procesos muestran que las constelaciones no solo sanan el árbol familiar, sino también la forma en que nos relacionamos con la vida, el amor, el cuerpo y la sexualidad.

Alinearse al presente y romper con patrones inconscientes

Constelar es un acto de presencia. En lugar de permanecer atrapados en los ecos del pasado, el proceso invita a mirar con compasión y decir: “Esto fue así, y ahora tomo mi vida tal como es.”

Desde ese momento, se produce una alineación profunda con el presente. Las lealtades inconscientes que antes nos ataban —a veces por amor ciego— comienzan a disolverse, y surge la libertad de elegir un nuevo camino.

En este sentido, las constelaciones también iluminan los vínculos sexuales, mostrando cómo nuestras relaciones íntimas pueden reproducir patrones familiares no resueltos. Comprender estos lazos permite transformar la sexualidad en un espacio de encuentro consciente, no de repetición o carencia.

Más allá de la terapia: una mirada al alma

Las constelaciones familiares no reemplazan a la psicoterapia tradicional, pero sí la complementan con una visión más amplia y espiritual del ser humano. En su núcleo, esta práctica recuerda algo esencial: que todos somos parte de un entramado mayor, y que al honrar nuestras raíces, podemos florecer en libertad.

En un tiempo donde las prisas y las heridas emocionales son el pan de cada día, constelar es una forma de detenerse, mirar hacia adentro y reconciliarse con lo que fue, para vivir plenamente lo que es.

