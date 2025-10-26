Hay más de 76 millones de mexicanos sin identidad digital

Retraso en registro biométrico

Los planes de digitalizar los procesos y trámites de gobierno serán una tarea titánica

Más de 76 millones de mexicanos aún no cuentan con ningún tipo de registro de información biométrica en las bases de datos centralizadas del Estado, de acuerdo con datos del Primer Informe de Gobierno, lo que, por el momento, los deja fuera de la implantación de servicios como la CURP digital o la nueva aplicación Llave MEX, que facilitará la interacción con las entidades públicas del país de forma no presencial.

Esta falta de registro limita el acceso a servicios básicos y aumenta la brecha digital, especialmente en comunidades rurales. Esta cifra se une a los 23 millones de ciudadanos (aproximadamente el 20% de la población) que aún no dispone de una conexión a Internet -según los datos de la ENDUHIT- que les permita efectuar cualquier tipo de trámite de forma no presencial, lo que incrementa de forma preocupante el riesgo de exclusión de una gran parte de la sociedad.

Cada vez es más frecuente que los usuarios deban demostrar su identidad en la contratación de servicios bancarios o de telefonía móvil, al intentar cruzar la frontera de un país, al acceder a su historial médico o en el registro en programas sociales, por citar solo algunos casos.

Para todo ello es necesario contrastar la información personal del usuario con bases de datos cada vez más centralizadas, que permiten esta verificación en apenas segundos. Por ello, que un usuario encuentre limitaciones en el acceso a esta información pondría en peligro su integración social.

Es decir, no poder acceder a estas bases de datos o directamente no aparecer en ellas significaría para ellos no existir. “No existir digitalmente” ya no es una metáfora, sino una realidad que impide ejercer derechos fundamentales y participar plenamente en la economía moderna.

La biometría, en este contexto, se convierte en un nuevo estándar de seguridad para garantizar el acceso sencillo y seguro a cualquier aplicación o servicio que requiera la identificación del usuario para poder acceder a esas bases de datos unificadas.

CURP biométrica y Llave MX transformarán tus trámites y tu vida digital

México está a punto de dar un salto digital que promete cambiar la forma en que hacemos trámites, cobramos apoyos o sacamos documentos. La transformación se centra en dos herramientas: la CURP biométrica y la Llave MX. Ambas forman parte de un nuevo paquete de reformas con el que el gobierno busca modernizar su relación con la ciudadanía.

El análisis más reciente de México Evalúa, una organización dedicada a revisar políticas públicas, pone sobre la mesa, tanto el enorme potencial de este cambio como los riesgos que podrían acompañarlo.

Qué es la CURP Biométrica

La CURP biométrica es una versión más completa de la Clave Única de Registro de Población que ya usamos. La diferencia es que ahora incluirá datos biométricos: huellas dactilares, escaneo del iris, una fotografía y tu firma electrónica.

Estos datos estarán bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación y del Registro Nacional de Población. Aunque el Gobierno de México ha señalado que en una primera etapa su uso no será obligatorio, este paso marca el inicio de un proceso que busca convertir a la CURP Biométrica en un requisito esencial para realizar trámites como obtener un acta de nacimiento, inscribirse en programas sociales o firmar contratos con el gobierno.

Cabe señalar que, aunque octubre es la fecha en que el Gobierno debe dar a conocer de manera detallada cómo y dónde las personas deberán tramitar la CURP Biométrica, hasta el momento no se ha proporcionado información concreta sobre el proceso y la dinámica de este trámite, aprobado a mediados de año por el Congreso de la Unión.

Qué es la Llave MX

La Llave MX será tu puerta de entrada digital a los servicios públicos, con un usuario y contraseña únicos con los que se podrán hacer todo tipo de trámites en línea -desde pagar el predial o tramitar un programa social hasta renovar una licencia- sin tener que acudir a una oficina. La idea es que ambas herramientas, juntas, te permitan acreditar quién eres y hacer gestiones en cuestión de minutos.

Para México Evalúa, el cambio puede ser un parteaguas si se hace bien. Digitalizar los trámites significa menos tiempo perdido, menos corrupción y más eficiencia.

Entre las ventajas más claras: Ahorro de tiempo y dinero. Tramitar en línea evita traslados y reduce costos para todos.

Más transparencia. Si cada trámite queda registrado digitalmente, hay menos margen para “arreglos bajo el agua” o pérdidas de información.

Competitividad. En países como Estonia o Brasil, sistemas similares han hecho que los ciudadanos puedan votar, pagar impuestos o abrir empresas sin moverse de casa.

Quién cuida tus datos

Pero México Evalúa también advierte de los riesgos. La digitalización no solo acumula eficiencia, también poder. Y cuando el gobierno tiene acceso a datos biométricos y personales de toda la población, la protección de esa información se vuelve un tema crucial.

Según el análisis, el nuevo sistema centraliza la información en una gran base de datos a la que podrán acceder distintas autoridades, incluso militares, sin necesidad de orden judicial. Eso podría abrir la puerta a la vigilancia masiva o al uso indebido de información privada.