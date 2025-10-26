Rockland 2025: El concierto de rock más grande de Latinoamérica

Más de mil músicos, leyendas vivas y un homenaje inolvidable al rock en español

Regresa a la Arena CDMX con una edición histórica que promete sacudir los cimientos del género

El rugido de las guitarras, el estruendo de las baterías y la fuerza de miles de voces volverán a sacudir la Arena Ciudad de México este 20 de noviembre, cuando se celebre Rockland 2025, el concierto de rock más grande de Latinoamérica. En esta nueva edición, el evento reunirá a más de 1,000 músicos tocando en simultáneo, en una experiencia colectiva que promete superar todas las expectativas y convertirse en un hito de la música en español.

Desde su primera edición en 2022, Rockland ha evolucionado de ser una propuesta audaz a convertirse en un fenómeno cultural que une generaciones. Este año, el espectáculo rendirá homenaje a las bandas que marcaron época, como Caifanes, Fobia, Víctimas del Doctor Cerebro, CODA y La Lupita, y también incluirá un emotivo tributo a Ozzy Osbourne y Xava Drago, dos figuras que dejaron huella en el corazón del rock.

Una orquesta monumental

de leyendas y nuevos talentos

Rockland 2025 contará con la participación de artistas legendarios del rock nacional e internacional, entre ellos Alex Lora (El Tri), Dave Ellefson (exbajista de Megadeth), El Abulón (Víctimas del Doctor Cerebro), David Chirino (La Ley), Kenny Avilés (Kenny y los Eléctricos) y Rasheed Durán (Los Daniels). Cada uno se sumará a esta monumental orquesta que hará vibrar a la Arena CDMX con una sola voz y un solo acorde.

“Rockland nació del sueño de unir a miles de músicos y fanáticos en un mismo escenario. Este año superamos todas las expectativas: más músicos, más invitados y más energía. Rockland 2025 será una experiencia inolvidable”, comentaron los organizadores.

Una alineación de lujo: leyendas

que siguen marcando el ritmo

Rockland 2025 contará con la participación de artistas icónicos que han dejado huella en la historia del rock nacional e internacional. Entre ellos destacan:

Alex Lora, líder de El Tri, con más de cinco décadas de trayectoria, es considerado una de las voces más representativas del rock mexicano. Su estilo irreverente, su crítica social y su autenticidad lo han convertido en un símbolo generacional.

Dave Ellefson, exbajista de Megadeth, es una figura clave del thrash metal. Con su técnica precisa y su presencia escénica, Ellefson ha influido a generaciones de músicos y fanáticos del metal en todo el mundo.

El Abulón, vocalista de Víctimas del Doctor Cerebro, es conocido por su energía explosiva y su capacidad para fusionar rock, punk y teatralidad en cada presentación.

David Chirino, integrante de La Ley, aporta una sensibilidad melódica y una fuerza vocal que han sido parte del sonido característico de una de las bandas más influyentes de Chile.

Kenny Avilés, líder de Kenny y los Eléctricos, es pionera del rock femenino en México. Su voz potente y su presencia escénica han inspirado a generaciones de mujeres en la música.

Rasheed Durán, vocalista de Los Daniels, representa la nueva ola del rock mexicano, con letras introspectivas y una propuesta sonora que conecta con públicos diversos.

Cada uno de estos artistas se unirá a la gigantesca orquesta de músicos que harán vibrar a la Arena CDMX en una sola voz y un solo acorde.

Una experiencia que

trasciende el escenario

Más que un concierto, Rockland es una experiencia colectiva donde músicos y público se fusionan en una misma energía. Desde su concepción, el evento ha buscado conectar a diferentes generaciones a través del poder del rock, con un formato participativo e incluyente que lo ha convertido en un referente de la escena musical mexicana.

La edición 2025 rendirá tributo a la historia del rock latinoamericano con un recorrido musical por canciones de Caifanes, Fobia, Víctimas del Doctor Cerebro, CODA, La Lupita, entre muchas otras bandas que han marcado el pulso de generaciones enteras.

Rockland 2025 no es solo un concierto: es una celebración de la memoria sonora de Latinoamérica, un espacio donde el pasado y el presente del rock se encuentran para crear algo verdaderamente épico. La cita está hecha, y la Arena CDMX se prepara para recibir a miles de almas que vibrarán al ritmo de guitarras, baterías y voces que han marcado generaciones.

¿Qué hace único a Rockland? -Más de 1,000 músicos tocando en simultáneo -Repertorio de clásicos del rock en español -Participación de leyendas vivas del género -Formato colectivo e incluyente -Tributo a figuras icónicas como Ozzy Osbourne y Xava Drago Conexión intergeneracional a través de la música

Detalles del evento -Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025 -Hora: 20:30 hrs -Lugar: Arena Ciudad de México -Boletos: www.superboletos.com y taquillas de la Arena CDMX