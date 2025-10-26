UAEMéx y Cruz Roja Mexicana suman esfuerzos en beneficio de damnificados

La Autónoma mexiquense participó activamente en la colecta de víveres organizada por la benemérita, delegación Toluca-Metepec, destinada a familias de Veracruz

*Toluca, Méx.- Con más de 34 mil productos recolectados y más de seis toneladas de apoyo, la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) participó activamente en la colecta de víveres organizada por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca-Metepec, destinada a familias de municipios del norte de Veracruz afectadas por las lluvias e inundaciones.

La rectora de la Autónoma Mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que esta iniciativa refleja el espíritu solidario de la institución y forma parte del proyecto de Transformación Universitaria, cuyo propósito principal es retribuir a la sociedad y promover la cercanía.

Ante el presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana, Delegaciones Toluca-Metepec, Mario Vázquez de la Torre, subrayó que “el espíritu auriverde se distingue por su sensibilidad, humanidad y compromiso con las comunidades que más lo necesitan”.

Acompañada por los secretarios de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo; de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, y la directora general de Comunicación Social Universitaria, María Fernanda Valdés Figueroa, Zarza Delgado enfatizó la confianza y colaboración entre la UAEMéx y la Cruz Roja Mexicana.

“La labor de esta institución es ejemplo de compromiso social; por ello, fortalecer nuestros lazos con la Cruz Roja se traduce en acciones concretas de apoyo”, afirmó.

La rectora agradeció el esfuerzo y la participación de la comunidad universitaria, especialmente de los centros universitarios UAEM Nezahualcóyotl, Ecatepec y Zumpango; los planteles de la Escuela Preparatoria “Sor Juana Inés de la Cruz”, “Lic. Adolfo López Mateos”, “Cuauhtémoc” y Texcoco; la unidad académica profesional Huehuetoca, así como de la Administración Central y la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM).

Zarza Delgado enfatizó que la colaboración entre instituciones permite generar proyectos con un alto impacto social, consolidando alianzas que fortalecen la Transformación Universitaria y su compromiso con la comunidad.

Por su parte, Mario Vázquez de la Torre, reconoció el liderazgo de la rectora y su participación directa en la colecta, destacando que es la primera titular de la Rectoría de la UAEMéx en visitar la Delegación Toluca de la Cruz Roja Mexicana.

Vázquez de la Torre agradeció el donativo de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, el cual fue reunido gracias a la colaboración de la comunidad universitaria, asociaciones y voluntariado, quienes integraron las cajas con ayuda humanitaria que serán entregadas a las familias veracruzanas afectadas.

Como parte de la jornada, las autoridades universitarias participaron en el armado de los paquetes de víveres y realizaron un recorrido por las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca, donde conocieron de cerca los servicios y programas que la institución ofrece a la sociedad.