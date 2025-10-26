Vacunarán a 50 millones de personas contra Covid, influenza y neumococo

Campaña Invernal

Llamado a la población para acudir a inmunizarse ante el inicio de la temporada de frío

En la actual Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026, la meta del Sector Salud es vacunar a cuando menos 50 millones de personas y para lograrlo se aplicarán poco más de 35 millones de vacunas contra influenza, alrededor de 11 millones contra Covid y cuatro millones para neumococo.

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz, aclaró que dentro de este esquema de vacunación, las únicas “limitantes” para la vacuna Covid-19 son las siguientes: Las personas que hayan tenido miocarditis, que es una enfermedad del corazón (inflamación del miocardio) y otras enfermedades cardiacas y pulmonares congénitas. La del Neumococo no se recomienda aplicar a las personas gestantes.

El funcionario federal subrayó que 2025 es el segundo año que la vacuna contra la influenza “ya se fabrica en México”, mientras que ya se tiene “vacunas con RNA mensajero para lo que tiene que ver con Covid”.

las vacunas que se aplicarán contra Covid.19 son “Spikevax” LP.8.1 del fabricante Moderna, así como la “Comirnaty” LP.8.1 de Pfizer/BioNTech, ambas monovalentes, que fueron diseñadas para actuar contra una variante específica y desarrolladas con tecnología de ARN mensajero (mRNA).

El secretario de Salud detalló los grupos de edad que se van a vacunar en esta campaña:

– De seis a 59 meses (4.9 años).

– De cinco a 59 años, si tienen alguna comorbilidad, como diabetes, hipertensión, EPOC u obesidad.

– Mujeres embarazadas .

– Todo el personal de Salud.

– Adultos de más de 60 años.

– Limitantes para covid.

Apertura de 4 módulos en la Ciudad de México

La Secretaría de Salud reforzó el acceso a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, con la puesta en marcha de cuatro módulos de aplicación en sus instalaciones, no solo para su personal sino también para la población en general, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época.

Por lo que, en estos espacios se aplican las vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo:

– Marina Nacional 60, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo

– Avenida Homero 213, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

– Agrarismo 227, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.

Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón.

Las vacunas se ofrecen de manera gratuita y sin necesidad de registro previo, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, gracias al trabajo en conjunto del sector Salud, como la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, IMSS BIENESTAR, Pemex, Marina y Defensa.

La Secretaría de Salud hace un llamado a la población para acudir a vacunarse ante el inicio de la temporada invernal, destacando que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir enfermedades respiratorias. Las vacunas disponibles son seguras, eficaces y reducen el riesgo de complicaciones graves y protegen tanto a quienes se aplican la dosis como a su entorno.

Vacuna BCG, lista para ser distribuida tras escasez mundial

La Secretaría de Salud informa que la vacuna BCG está lista para ser distribuida, tras una escasez global ocasionada por cambios en el fabricante. La liberación está sujeta a procesos regulatorios que podrían demorar varios días

La disponibilidad de la vacuna BCG en México (Bacilo de Calmette-Guérin), fundamental para proteger a los recién nacidos contra formas graves de tuberculosis meníngea que daña al cerebro, ha sido confirmada por la Secretaría de Salud de México.

Luego de varios meses de escasez, se anunció que más de 3.4 millones de dosis ya se encuentran en el país y esperan ser liberadas por la Cofepris, una medida que beneficiará a miles de familias y evitará gastos elevados en servicios privados.

La dependencia informó que el biológico estará disponible en todas las unidades de salud del país hacia finales de octubre de este año.

Un desabastecimiento global con impacto nacional

El secretario de Salud, reconoció la escasez de esta vacuna, subrayando que se trata de un fenómeno de alcance internacional. “Esto ha afectado a otros países y se ha retrasado dos meses. Nosotros ya tenemos 3 millones 400 mil vacunas de BCG actualmente en Cofepris para que puedan ser liberadas”, señaló.

El funcionario explicó que la escasez fue causada por un cambio de sede del laboratorio fabricante, lo que implicó también un cambio de registro sanitario. Esta condición, de acuerdo con los procedimientos de regulación sanitaria vigentes, implica un tiempo de espera estimado de hasta cuatro semanas antes de su distribución a clínicas, hospitales y centros de salud del país.

Impacto económico para las familias mexicanas

Aunque el Gobierno de México garantiza la gratuidad de todas las vacunas del esquema nacional, incluidos los biológicos para recién nacidos como la BCG, la ausencia temporal de esta vacuna en el sector público ha obligado a algunas familias a recurrir a servicios privados, donde los precios oscilan entre los 3,000 y 8,000 pesos mexicanos por dosis.

La Secretaría de Salud ha insistido en que este gasto no será necesario, ya que las vacunas serán distribuidas oportunamente y podrán aplicarse sin costo alguno en instituciones públicas. Además, el secretario Kershenobich reiteró que la vacuna puede aplicarse hasta los 4 años de edad, lo cual representa una ventana segura para completar la inmunización en los menores que aún no la han recibido.