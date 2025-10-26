Esta semana regresa Trump a marcar la agenda mexicana

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Pasado mañana, el miércoles 29, se vence el plazo de los 90 días concedidos por el presidente Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum para aplicarle o no los aranceles prometidos por no cumplir con sus requerimientos de ir a fondo contra la producción y tráfico de fentanilo a EU y para combatir hasta el exterminio a los 6 cárteles mexicanos ya considerados oficialmente allá como grupos terroristas.

Ese día, el mandatario norteamericano certificará si Sheinbaum, su gobierno y sus legisladores, senadores y diputados, cumplieron o no con los requerimientos establecidos en el plazo arancelario.

Un sólo personaje, Adán Augusto López, inamovible hasta ahora en su liderazgo en el Senado, advierte que nada en México se ha cumplido de lo que quiere Trump de Claudia Sheinbaum.

Frente a este escenario repetido, de un posible caos económico para México, la mandataria con A pidió calma a fines de la semana anterior, no acelerarse y esperar.

Macelo (Ebrard), adelantó, va en los siguientes días a Washington a negociar.

Lo que no dijo es si ella ya tiene concertada otra llamada telefónica entre hoy y mañana con el dueño temporal de la Casa Blanca, la de Washington, para buscar un nuevo plazo de gracia.

Como en las ocasiones anteriores, Trump preparó de nuevo un escenario de máxima presión contra Sheinbaum al declarar oootra vez, el jueves anterior, que la Presidenta mexicana y todo su gabinete, el gobierno mexicano en general, están apanicados, congelados ante el terror que le tienen al narco, que es el que verdaderamente gobierna a México.

Trump llega a este momento de certificación para Claudia Sheinbaum con el anuncio de que ahora va a combatir por tierra a los cárteles de la droga ya que su estrategia de atacarlos por mar ha tenido éxito, afirmó.

O sea, lo que muchos han esperado a lo largo de este año de que se dé un embate militar directo contra narcos en territorio mexicano con drones o con agentes.

El mandatario estadounidense afirmó que no puede esperar más para combatir a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacán, el cártel Mara Salvatrucha y del tren de Aragua que provocan 300 mil muertes al año en EU.

Y para dejar claro que él ha respondido al reclamo de que primero combata a los cárteles dentro de EU, afirmó que en las pasadas semanas sus agencias han logrado el mayor embate contra pandillas y grupos del narco y capturado a más de 3 mil narcotraficantes y decomisado 69 mil kilos de droga, casi todos de los cárteles mexicanos.

Pero en adelante, aclaró, ya no habrá captura, “simplemente los vamos a matar a quienes quieran meter drogas a EU… vamos a matar a quienes intenten meter drogas a los Estados Unidos”, subrayó.

Y agregó:

“Hemos capturado a más de cárteles mexicanos que en México.

“Yo realmente respeto a su Presidenta, es una mujer extraordinaria, es muy valiente, pero México está siendo gobernado por los cárteles y tenemos que defendernos de ellos… (la Presidenta y su equipo) tienen miedo en su propio país porque los cárteles están liderando, están gobernado en México…”, insistió.

Lo nuevo fue su advertencia de que desplegará acciones militares en tierra contra los cárteles de la droga porque sus ataques a 10 barcazas venezolanas y colombianas en el Caribe -que han dejado 39 supuestos narcos muertos- han sido un éxito, afirmó.

Luego trascendió que Trump ha pedido a sus equipos analizar si puede hacer lo mismo con México, y que se ha encontrado con que le sugieren no hacerlo. Pero él ya no puede aguantar más su intención de ir ya a ataques militares directos contra cárteles mexicanos.

En la misma conferencia de prensa, Trump dijo que Gustavo Petro, es un «truhán«, un mal hombre que ha dejado que en Colombia se produzca hoy más cocaína que nunca antes.

Como lo adelantamos, Salinas Pliego la hizo

Con un acto masivo de música, artistas y dura sátira política anti AMLO y 4T que abarrotó sin costo alguno para sus más de 22 mil asistentes el popular centro Arena México, de su propiedad, Ricardo Salinas Pliego, propietario también de Banco, TV Azteca, la cadena de tiendas Elektra y el sistema digital TotalPlay no sólo celebró con “el pueblo”, como lo prometió, con un evento más de los organizados para festejar sus 70 años de vida sino para arrancar en los hechos una larga campaña electoral para los próximos 4 años y llegar a las presidenciales de 2030 como candidato ciudadano, muy probablemente arropado por el Partido Verde Ecologista de México.

Con coros masivos de los asistentes quienes le gritaban “¡presidente!.. ¡presidente!… ¡presidente!…”, el empresario -a quien acompañaron su esposa y todos sus hijos y nietos, amigos y colaboradores cercanos- aprovechó para exigirle públicamente, de nuevo, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al SAT decirle cuanto debe de impuestos y poder pagarlos en los siguientes 10 días, de acuerdo a un convenio firmado años antes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, acuerdo que dice Salinas Pliego el mandatario no cumplió.

De lo contrario, denunció, la mandataria y su sistema tributario dejarían en claro que lo que quieren es acabar con el Grupo Salinas que concentra las empresas antes señaladas, que tienen: Banco Azteca 20 millones de cuentahabientes; Elektra, 10 millones de clientes; Totalplay, 5 millones de usuarios y TV Azteca muchos millones de televidentes.

De lo que no hubo dudas es que el evento masivo del Arena-Ciudad México fue el primer acto electoral del empresario con miras al lejano y no 2030. Una larga campaña electoral en que ya mostró utilizará todo lo que tiene para alcanzar sus objetivos: televisión, populares grupos musicales, artistas, la sátira para ridiculizar a AMLO, Sheinbaum y su administración y a la 4T con Morena y aliados.

Y miles de billones de dólares de respaldo.

Ningún otro opositor mexicano, en este momento, tiene ese soporte para realizar una campaña electoral como la ya emprendida por Ricardo Salinas Pliego.

Solo otro empresario de medios en el mundo, el italiano Silvio Berlusconi, lo intentó y logró presidir su país.

