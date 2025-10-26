Salinas Pliego va en serio

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Ser empresario no los aísla de la posibilidad política a quienes tienen esa connotación.

Muchos personajes ligados al mundo de los negocios caen en la tentación del poder político y manifiestan su interés en sumarse a esas filas.

Varios gobernadores mexicanos provienen del mundo empresarial y su gestión política no fue mayor o menor que las de los políticos en el ejercicio de su gestión.

Fernando Canales, Enrique Martínez, Carlos Hank González, Benjamín Clariond, Jaime Bonilla, Miguel Alemán Velasco, son ejemplo de lo anterior, aunque en México, hasta el momento ningún alto empresario había manifestado su interés en ser candidato presidencial.

Tal es el caso de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien ya expresó su interés en contender por la Presidencia de la República en la siguiente elección presidencial.

En el mundo, los empresarios han logrado esa distinción de los primeros planos de la política en sus respectivos países.

Unos, con mayor suerte que otros, se posicionaron como lo hace hoy Donald Trump.

El caso de Salinas Pliego es peculiar, ya que su interés político se hizo manifiesto no más allá de un par de años, cuando entró en conflicto con el actual gobierno de la República por un asunto del cobro de impuesto, excesivos a decir del magnate.

Precisamente basado en esa réplica y peloteo entre gobierno y empresario le ha permitido un súbito crecimiento al empresario al que ya se le ve como un serio aspirante presidencial, a una distancia de cinco años de la elección.

Son muchos los que consideran que ese tiempo es perfecto para el mayor posicionamiento de alguien que pretenda enfrentar la fuerza adquirida por el partido gobernante que ha mostrado que llegó para quedarse.

Que características tiene Ricardo Benjamín que atraen a la gente: Es un tipo simpático y empático, crítico del sistema, creador de un personaje conocido como el “Tío Richi”, que habla con lenguaje explosivo y directo, haciendo uso, cuando lo requiere, de un lenguaje soez y directo, algo a lo que la gran mayoría de los empresarios no se atreven.

Se burla del actual gobierno y lo enfrenta, tanto en sus medios de comunicación como de manera directa, sin darle vuelta al asunto. Expone las eventuales negociaciones que pretendieron hacer para el pago de impuesto y el no cumplimiento de las mismas y se dice dispuesto a cubrir los pagos pendientes, pero sin las tasas de recargos y multas que se le acreditan.

Y mientras el debate sobre el tema sigue, Salinas Pliego sigue acaparando seguidores, como dio cuenta la reunión de más de 22 mil personas en torno al magnate en el festejo de su 70 cumpleaños.

Esa ocasión la aprovechó para presentar una parodia del “circo del bienestar” donde hace una crítica del ex presidente López Obrador y sus hijos.

********

La diputada priista por Sinaloa, Paola Gárate, aseguró que en esa entidad el campo no se rinde y seguirán buscando precios justos a las cosechas. El campo no pide favores, exige respeto y reglas claras, advirtió la legisladora… ¿Qué le pasó a Fox Sport, dejó de transmitir los juegos de futbol, el beisbol y la Fórmula 1 y solo le quedó el americano?

