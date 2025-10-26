Presidenta Claudia Sheinbaum: la memoria íntima del relevo que hizo historia

HANS SALAZAR

“El verdadero protagonista no es otro que el pueblo”: nuevo libro narra el tránsito hacia la primera Presidencia encabezada por una mujer en México

México vive un capítulo inédito. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó Diario de una transición histórica, una obra que documenta con mirada cercana la ruta que la llevó a convertirse en la primera mujer Presidenta del país, un hecho que reconfigura la memoria política nacional.

Con 220 páginas y 3 archivos fotográficos, publicado bajo la Editorial Planeta, el libro ofrece una visión detallada de los tres meses en los que se llevó a cabo el relevo gubernamental. No solo registra la entrega del poder, también captura la emoción colectiva de un país que decidió avanzar hacia una transformación con igualdad.

Una bitácora para entender un momento irrepetible En su prólogo, la Presidenta revela la esencia del libro:

“Este es el diario de uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país, al que he decidido entregarme”

La obra va más allá de la autobiografía. Está escrita desde el rol de una servidora pública que reconoce que su mandato no es solo personal, sino social:

“Este libro no es una historia personal, sino el relato de lo que viví durante esta transición: tres meses marcados por recuerdos, enseñanzas y anécdotas”

Continuidad del proyecto transformador

Las páginas de Diario de una transición histórica están íntimamente ligadas al liderazgo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum no solo le reconoce, le rinde tributo:

“Un líder que, con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino”.

Y reafirma la esencia del movimiento que ambos comparten:

“Quienes tuvimos el privilegio de luchar a su lado nos enorgullecemos de ser parte de este movimiento de transformación que él fundó”.

El pueblo, protagonista del cambio

Una de las afirmaciones más contundentes del prólogo aterriza el sentido último del libro:

“Tanto él como yo sabemos que el verdadero protagonista de este episodio no es otro que el pueblo”.

La narrativa confirma que la transición no se construyó en negociaciones de élite, sino en plazas, encuentros y giras donde la voluntad popular dio legitimidad a la nueva administración.

De los sueños de niña al Palacio Nacional

Sheinbaum comparte que su vocación nació en la infancia:

“Mi madre y mi padre sembraron en mí la semilla de la honestidad y la convicción por la justicia social”

Ese origen modesto se proyectó en la aspiración de millones de mexicanos para quienes su victoria representa una puerta que ya nadie podrá cerrar.

Un nuevo referente para la igualdad

Diario de una transición histórica reclama su lugar como documento clave para estudiar este recambio político sin fricciones, pero sobre todo como símbolo poderoso del liderazgo femenino. La Presidenta cierra su prólogo con una promesa que resume su propósito público:

“Entrego esta obra como prenda de mi compromiso… del amor profundo que siento por mi patria”

Es un mensaje directo a las mujeres y jóvenes que hoy se saben protagonistas de una historia que antes les era ajena.

Por qué este libro importa

Es la primera obra publicada por una Presidenta mexicana en funciones

Se convierte en fuente primaria para comprender el relevo democrático 2024–2025

Fortalece la narrativa del humanismo mexicano y la continuidad de la transformación

Marca un hito cultural y político para las mujeres de México

Este libro no solo narra el pasado inmediato. Invita al presente a reflexionar y al futuro a soñar. Es la memoria escrita de un México que camina decidido… con una mujer al frente.

Trump amenaza con “meterse hasta la cocina” en México bajo el pretexto de ir tras narcotraficantes

“Cabeza fría”, insiste la presidenta Claudia Sheinbaum ante declaraciones fuera de los acuerdos institucionales

Donald Trump presume buscar la paz en Medio Oriente y ahora se lanza a una gira por Asia con pretensiones similares entre Camboya y Tailandia, incluida una reunión con el líder chino Xi Jinping. En paralelo, desata nuevos conflictos comerciales con Canadá al incrementar aranceles en otro 10 por ciento.

Con México decide subir todavía más el tono: acusa, sin pruebas, que los gobiernos estatales son manipulados y controlados por narcotraficantes. Una declaración delirante que vulnera la relación bilateral y el respeto entre naciones vecinas.

La guerra de Trump contra el mundo parece guiada por un impulso paranoico, con el que intenta actuar como un mando supremo por encima de la soberanía de otros países.

México es su principal socio comercial, fuente clave de materias primas y mano de obra —más de 40 millones de mexicanas y mexicanos sostienen la relación económica y social con Estados Unidos— y comparte un tratado comercial que ha perdurado más de tres décadas. Ni siquiera esa realidad escapa a los arrebatos del magnate.

La declaración de intervenir militarmente en México para “capturar narcos” ya tiene una sombra previa: la operación encubierta que derivó en el secuestro de El Mayo Zambada, presuntamente facilitada por uno de los hijos del Chapo. De aquello, oficialmente, se sabe poco. Así lo ha reconocido el propio fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ante la estridencia trumpista, la presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a la mesura: es momento de que los equipos de ambas naciones analicen resultados en materia de seguridad para tomar decisiones conjuntas y serias.

Una respuesta sensata: mantener cabeza fría, honrar la institucionalidad y no caer en provocaciones de quienes buscan incendiar el tablero internacional.

Invasión y fraudes en viviendas del Infonavit en Tlajomulco, Jalisco

− Paga un crédito de una casa invadida por la delincuencia

− Los intereses devoran cada abono mensual

− Señalan colusión entre notarios y empresas inmobiliarias

− Funcionarios del Infonavit en Jalisco se lavan las manos: sugieren clausurar la vivienda

− Familias piden la intervención del director general, Octavio Romero Oropeza

− Tras cinco años de descuentos por nómina, Miguel solo ha reducido 3 mil pesos de su deuda

− Decenas de afectados sufren amenazas y despojo en sus viviendas del Infonavit

Con la firme ilusión de brindar a su esposa e hijos un hogar propio y estabilidad para su futuro, Miguel Eduardo García Vázquez decidió solicitar una vivienda de interés social en el Infonavit. Todo bajo la intensa campaña de vivienda popular, modalidad Línea 2, promovida en tiempos del ex gobernador Enrique Alfaro.

Tras completar una larga lista de requisitos, obtuvo la aprobación del crédito 1420225929: un financiamiento por 431,999.76 pesos a 30 años, con una tasa de interés de 12%. El contrato está fechado en julio de 2020.

Desde entonces, cada mes le descuentan 3,346 pesos vía nómina. Sin embargo, hasta el 1 de octubre de 2025, según el historial crediticio de folio 04469583160 —en poder de este medio— Miguel apenas ha reducido 3 mil pesos del saldo total. Los intereses se comen el esfuerzo.

En este proceso han intervenido las Notarías 130 y 24 de Jalisco, así como las empresas Seprok S.A. de C.V., HSBC y Santander, responsables de construir, financiar, hipotecar y traspasar las viviendas a los nuevos compradores. Todo bajo la vigilancia —al menos en papel— del Infonavit Jalisco.

Casas pagadas… y ya invadidas

Lo más grave sucede en la colonia Chulavista, donde las viviendas ya asignadas y aún no entregadas fueron invadidas por grupos ajenos al lugar, presuntamente ligados a la delincuencia. Las familias afectadas continúan pagando créditos por casas que no pueden habitar.

Miguel asegura que el gobierno municipal de Tlajomulco se niega a recibir su denuncia por despojo. En las oficinas del Infonavit Jalisco lo “orientaron” a levantar bardas, colocar madera en puertas y ventanas y esperar dos años para ver si le autorizan otro crédito. Un consejo absurdo para quien solo busca ejercer su derecho legítimo.

La esperanza puesta en el gobierno federal

Durante la presentación del Programa Nacional de Vivienda en La Mañanera, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reconoció las irregularidades heredadas y prometió repararlas:

“No se desesperen. Vamos a revertir las injusticias que se han cometido en todo el país. De cuatro millones de acreditados, 600 mil ya recibieron beneficios como disminución de tasas de interés, reducción de mensualidades y de saldos.”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido enfática:

“No habrá impunidad. Se defenderán los derechos de los derechohabientes del Infonavit y de los afiliados a todas las instituciones.”

Los afectados -entre ellos la familia García Vázquez- exigen la intervención directa del titular del Infonavit. Buscan recuperar su patrimonio económico y emocional, arrebatado por un sistema que juró ofrecerles la tranquilidad de un hogar digno.

Visión Periodística cuenta con toda la documentación que acredita la anomalía en estos créditos de vivienda social, que afecta ya a decenas de familias en Tlajomulco.

El caso será turnado al director general del Infonavit para su atención urgente.

