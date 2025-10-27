Al menos 10 mil tumbas son digitalizadas en Benito Juárez

Para combatir el abandono

El registro electrónico permitirá mejorar la gestión de cementerios y facilitar trámites

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En una iniciativa sin precedentes, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha logrado digitalizar más de 10 mil tumbas en los principales panteones de Cancún, como parte de un proyecto integral para combatir el abandono de bóvedas, mejorar la administración de espacios funerarios y facilitar el acceso a información para los ciudadanos.

La estrategia, liderada por la Operadora y Administradora de Bienes Municipales (Opabiem), se concentra en los cementerios de Los Olivos, el Parque Funerario y Álamos, este último considerado el más antiguo y con mayores dificultades de registro. La directora de Opabiem, Karina Espinosa Pérez, explicó que el proceso ha sido minucioso y manual, debido a que los panteones carecían de sistemas electrónicos previos.

“Nos hemos metido a hacerlo uno por uno porque no existían las redes en ese momento y mucho menos la cuestión de subirlo electrónicamente”, señaló Espinosa Pérez.

La falta de registros organizados ha dificultado durante años la localización de tumbas, el seguimiento de pagos de refrendo y la regularización de espacios. Con la nueva base de datos digital, se busca:

– Identificar bóvedas en abandono o sin mantenimiento

– Facilitar trámites para familiares y propietarios

– Mejorar la planeación de espacios disponibles

– Promover la conservación del patrimonio funerario

Además, el registro permitirá detectar casos de ocupación irregular y agilizar la recuperación de espacios para nuevas asignaciones, especialmente en zonas donde la demanda supera la oferta.

El proyecto forma parte de una política más amplia de modernización de servicios municipales en Cancún. La digitalización de tumbas se suma a otras acciones como la mejora de parques, la gestión inteligente de residuos y la implementación de plataformas digitales para trámites ciudadanos.

La ciudadanía podrá consultar próximamente el registro en línea, lo que facilitará la búsqueda de tumbas, la verificación de adeudos y la solicitud de servicios como mantenimiento o refrendo.

Alistan limpieza del panteón municipal de Chetumal

Con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras para las familias que visitarán a sus seres queridos durante el Día de Muertos, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco ha anunciado una jornada de limpieza integral en el cementerio civil municipal de Chetumal. Las labores se realizarán en los días previos al 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se espera una afluencia masiva de visitantes.

La presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández encabezará esta jornada, que incluirá trabajos de retiro de escombro, basura, residuos verdes, aplicación de pintura, bacheo y rehabilitación de espacios deteriorados. La acción será coordinada por la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Coordinación de Panteones y Funerarias, con el apoyo de más de 100 funcionarios municipales.

“Queremos que el cementerio esté limpio, ordenado y en condiciones óptimas para que las familias puedan rendir homenaje a sus difuntos con respeto y tranquilidad”, expresó Martínez Hernández.

Durante la jornada se retirará más de una tonelada de basura, acumulada en pasillos, áreas verdes y zonas de acceso. Las brigadas también realizarán labores de mantenimiento en luminarias, señalética y accesos peatonales, con el fin de mejorar la seguridad y la movilidad dentro del camposanto.

El coordinador de Funerarias y Panteones, Héctor Escárcega Ojeda, destacó que los trabajos se han intensificado desde mediados de octubre, y que se mantendrán activos durante toda la semana previa a la celebración. Además, se invita a la ciudadanía a colaborar con la limpieza de las tumbas familiares y a evitar el uso de recipientes que acumulen agua, como medida preventiva contra el mosquito transmisor del dengue.

El cementerio municipal de Chetumal es uno de los más antiguos y simbólicos de la región, y durante el Día de Muertos se convierte en un punto de encuentro para miles de personas que acuden a colocar ofrendas, flores y veladoras. La jornada de limpieza busca preservar el valor cultural y emocional de este espacio, además de fomentar el respeto por el entorno urbano.