Comienza la esperada reactivación turística y económica en Cozumel

Semana de intensa actividad con la llegada de más de 20 cruceros

La isla de Cozumel, reconocida como uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe mexicano, inició una semana de intensa actividad marítima: Más de 20 cruceros arribarán esta semana, marcando el cierre de la llamada “temporada baja” y dando paso a una esperada reactivación económica.

De acuerdo con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), esta oleada de embarcaciones incluye nombres emblemáticos como el Norwegian Escape, Disney Escape, Carnival Breeze e incluso el imponente Icon of the Seas, considerado uno de los cruceros más grandes y modernos del mundo. Las terminales SSA México, Punta Langosta y Puerta Maya serán los puntos de recepción, con horarios de arribo desde las 6:30 a.m. y salidas programadas hasta las 18:00 horas.

La llegada masiva de cruceros representa una derrama económica significativa para los negocios locales, desde restaurantes y tiendas de artesanías hasta operadores turísticos y guías independientes. Se estima que cada embarcación puede traer entre 3,000 y 6,000 pasajeros, lo que multiplica las oportunidades de consumo y promoción del destino.

“Cozumel está lista para recibir a miles de visitantes con la calidez que nos caracteriza. Esta semana será clave para cerrar octubre con fuerza y proyectar una excelente temporada alta”, señalaron autoridades locales.

La isla ha reforzado su infraestructura portuaria y logística para garantizar una experiencia fluida y segura. Se han coordinado operativos de tránsito, limpieza y atención turística, además de campañas de promoción cultural para que los visitantes conozcan más allá de las playas: Museos, zonas arqueológicas, gastronomía local y actividades ecoturísticas.

Entre los arribos más esperados se encuentran el Norwegian Escape, Disney Escape, Carnival Breeze, Icon of the Seas y otras embarcaciones de Royal Caribbean, MSC Cruises y Holland America Line, entre otras

Cozumel no solo ofrece infraestructura portuaria de primer nivel, sino también una experiencia cultural y natural única. Sus playas de arena blanca, arrecifes de coral, parques ecológicos y hospitalidad han convertido a la isla en un referente mundial del turismo de cruceros.

Con esta semana récord, Cozumel reafirma su papel como líder en la industria de cruceros en México, y se proyecta como uno de los destinos más dinámicos para el cierre de 2025.

Cozumel referente para la pesca deportiva

En un ambiente de camaradería y tradición marina, se llevó a cabo el 5º Torneo de Pesca “Hombres Caídos del Mar” en la rampa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), organizado por la Cooperativa Pesquera Domingo Domínguez Álvarez y William Guillermo Güemez Vidal, donde se rindió homenaje a quienes dedicaron su vida al mar, obtuvo el primer lugar la embarcación “La Fisha”. La administración el municipio refrendó su apoyo y compromiso con éste sector, afirmando que es uno de los pilares de la economía local y guardianes de una de las actividades más representativas de la isla.

La síndico municipal Daniela Ayala Blanco dio el disparo de salida, y en su mensaje destacó la importancia de rendir homenaje a quienes dedicaron su vida al mar, dejando un legado de esfuerzo y amor por Cozumel, ícono turístico reconocido mundialmente.

El primer lugar de este emocionante torneo de pesca fue para “La Fisha”, con un total de 2 mil 675 puntos, en segundo lugar se posicionó Cazador, con mil 930 puntos, el tercer sitio fue para Godzilla, con mil 920 puntos y en cuarto lugar se ubicó Ubera 2, con mil 416 puntos, destacando el talento y la experiencia de los pescadores cozumeleños y visitantes que participaron en esta tradicional competencia deportiva.

Clausuran lotes irregulares en isla Mujeres

El Ayuntamiento de Isla Mujeres, en estrecha colaboración con el gobierno del estado de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), ha iniciado una serie de inspecciones para combatir la proliferación de desarrollos inmobiliarios irregulares en la Zona Continental del municipio.

Durante la primera jornada del operativo, la Dirección de Desarrollo Urbano municipal confirmó la clausura de cuatro predios: Xibalbá, Kukulkán, Isla Continental y El Ramal. Estos terrenos presentaban irregularidades graves, principalmente por la venta de lotes sin contar con los permisos ni autorizaciones correspondientes.

El director de Desarrollo Urbano, Marcos Alfonso Velázquez Cabrera, subrayó que el objetivo principal es “frenar estos asentamientos irregulares y proteger el patrimonio de las familias”, destacando que los trabajos se realizan en coordinación con instancias estatales para garantizar un crecimiento urbano ordenado.

Por su parte, el gobierno del estado reiteró que no se permitirá la existencia de desarrollos ilegales en ningún municipio de Quintana Roo, especialmente en Isla Mujeres, donde el crecimiento urbano ha sido acelerado en los últimos años.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar por ofertas de terrenos en zonas no autorizadas. Recordaron que muchos de estos desarrollos carecen de licencias, permisos de uso de suelo y factibilidad urbana, lo que representa un riesgo legal y patrimonial para los compradores.

Este programa de inspección y clausura continuará de forma permanente, con el propósito de inhibir la venta ilegal de terrenos, proteger a las y los ciudadanos de posibles fraudes y asegurar un desarrollo urbano sustentable en la Zona Continental de Isla Mujeres.

La Zona Continental de Isla Mujeres ha sido objeto de creciente interés inmobiliario en los últimos años, lo que ha generado una proliferación de desarrollos no regulados. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha intensificado la vigilancia y ha solicitado a la ciudadanía verificar la legalidad de cualquier terreno antes de realizar una compra.