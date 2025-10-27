Ordenarán el crecimiento urbano en Playa para atraer mayor inversión

Crean Dirección de Vivienda

Se abre una ruta clara para la regularización de asentamientos humanos irregulares

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La reciente creación de la Dirección de Vivienda y Regularización de Asentamientos Humanos en Playa del Carmen fue celebrada por representantes del sector inmobiliario y empresarial como un paso decisivo para fortalecer la certeza jurídica, ordenar el crecimiento urbano y atraer nuevas inversiones en la Riviera Maya.

Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria (AMII), destacó que esta nueva dependencia municipal permitirá atender de forma técnica y legal los problemas derivados de la ocupación irregular de predios, que han generado incertidumbre entre inversionistas y familias que buscan adquirir vivienda en la zona.

“Yo creo que cuando las invasiones se vuelven cotidianas, ese papel de garantía de inversión se debilita. La gente deja de sentirse segura sobre dónde va a poner su dinero; por eso es fundamental que existan instancias como esta”, señaló Gutiérrez Álvarez.

La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, anunció que la Dirección de Vivienda tendrá como objetivo frenar las invasiones de terrenos y abrir una ruta clara para la regularización de asentamientos humanos, garantizando el acceso legal a la propiedad para miles de familias que habitan en zonas irregulares.

Ramón Cárdenas González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, también respaldó la iniciativa, señalando que la seguridad jurídica es esencial para mantener el dinamismo económico de la región.

La creación de esta dirección se vincula con los trabajos de actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), que busca establecer criterios claros para la expansión ordenada de la ciudad, incluyendo posibles reubicaciones y zonas de reserva.

Además, se espera que la nueva instancia facilite la coordinación entre dependencias municipales, estatales y federales, así como con desarrolladores, cooperativas y organizaciones sociales.

Alistan modernos paraderos en avenida Tulum de Cancún

El municipio de Benito Juárez, encabezado por la presidenta Ana Patricia Peralta, dio inicio a la renovación de dos paraderos de transporte público en la emblemática avenida Tulum de Cancún. El proyecto forma parte de una estrategia de mejoramiento urbano y justicia social, orientada a ofrecer espacios más seguros, funcionales y dignos para los miles de ciudadanos que transitan diariamente por esta arteria vial.

Los paraderos se ubican frente al Mercado Ki Huic y el Hotel Parador, a los costados del Palacio Municipal, en una zona de alta afluencia peatonal y comercial.

Cada estructura tendrá una extensión de 10 metros de largo, el doble del espacio anterior, lo que permitirá albergar a más usuarios de forma cómoda y ordenada.

El diseño busca uniformar la imagen urbana de la zona fundacional de Cancún, conectando con los criterios estéticos de la Zona Hotelera.

Carlos del Castillo, director de Distrito Cancún, explicó que los trabajos se realizan entre las avenidas Uxmal y Cobá, en el sentido hacia López Portillo, y que no contemplan habilitar áreas de estacionamiento vehicular. La prioridad es consolidar espacios peatonales y ciclovías, que han sido invadidos por automóviles en los últimos meses.

La presidenta municipal subrayó que el transporte público es el motor que mueve a miles de familias cancunenses, y que mejorar sus condiciones es una forma de reconocer su esfuerzo diario. “Esta obra es de justicia social. Queremos que los trabajadores tengan espacios dignos mientras esperan el transporte”, declaró durante la supervisión del proyecto.

Además, se busca que los nuevos paraderos contribuyan a la seguridad vial, la accesibilidad universal y la imagen turística de Cancún, en línea con los planes de renovación urbana del municipio.