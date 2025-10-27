Mara y Veronica Lezama fortalecen la inclusión plena con entrega de prótesis

Transforman la calidad de vida de 25 personas de cinco municipios

Cancún.- Veinticinco personas de distintos municipios del estado vieron transformada su calidad de vida al recibir de la gobernadora Mara Lezama Espinosa protesis, inferior o superior según su caso, que les garantiza inclusión plena, movilidad y autonomía.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo escuchó a las personas que por diversas circunstancias sufrieron amputaciones de extremidades superiores e inferiores.

Mara Lezama entregó 27 prótesis a beneficiarios de Tulum, Playa del Carmen, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres. Para este año se programaron 100 prótesis; con esta entrega se llegan a 64 y las 36 personas restantes se encuentran bajo tratamiento preprotésico, quienes lo recibirán antes de diciembre.

“Mirar sus rostros y saber que este día les abre nuevas oportunidades me llena de emoción. Cada prótesis que entregamos es independencia, es confianza, es volver a abrazar, caminar, trabajar y soñar”, expresó la gobernadora, al referir que cada persona tiene una historia de valentía que inspira.

“El dinero invertido en estas prótesis no es del gobierno, es del pueblo y regresa al pueblo convertido en bienestar, en dignidad, en oportunidades para vivir con autonomía” puntualizó la titular del Ejecutivo.

Añadió que entre los beneficiarios hay niñas como Ashly, de tres años, que empieza la vida con un apoyo que la acompañará en cada paso; niños como Mateo, de nueve años, que podrá jugar, escribir y crecer con seguridad; jóvenes como Ximena, de veinte años, que recupera movilidad y confianza para estudiar y trabajar; y adultos que tras enfrentar accidentes o enfermedades reciben una nueva oportunidad de ponerse de pie y retomar su camino.

Al agradecer a los médicos, técnicos y personal que acompaña a los pacientes en el proceso de adaptación, la gobernadora Mara Lezama afirmó que su trabajo transforma vidas.

Luego de escuchar y atender a los pacientes, Mara Lezama les dijo: “Queremos que sepan que este gobierno humanista con corazón feminista está con ustedes, los acompaña en cada paso y seguiremos trabajando para que cada persona con discapacidad tenga las herramientas necesarias para vivir plenamente”.

Acompañaron a la Gobernadora el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado y la directora general del DIF Quintana Roo, Abril Sabido Alcérreca.

Vuelve a brillar el parque De la Madre, en Chetumal

Chetumal.- El emblemático parque De la Madre, en la colonia Campestre de esta capital, vuelve a brillar después de un intenso trabajo de rehabilitación para rescatarlo del abandono en que se encontraba, y que fue recorrido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Adoptado por el personal de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), con el apoyo del programa de rescate de espacios públicos “Que Brille Chetumal”, se pintaron mil 200 metros del parque, se podaron 36 árboles endémicos, se rehabilitó todo el parque.

Mara Lezama destacó la importancia de la iluminación, así como el rescate del monumento a la Madre que, sin duda alguna, es parte de nuestra historia. Además, se colocaron botes de basura, se habilitaron los juegos infantiles.

“Es importantísimo disfrutarlo, pero también cuidarlo, así que vamos a estar muy pendientes. Estos parques no son para ingerir bebidas alcohólicas; si es así, el ciudadano puede marcar al 911 si alguien hace mal uso de los parques, que son para vivir una experiencia en familia, con las y los amigos, para hacer ejercicio porque los ejercitadores fueron rehabilitados también”, citó Mara Lezama.

Con la presencia de Óscar Rébora, titular de Sema, así como de Eric Arcila, jefe de la Oficina de la Gobernadora, Mara Lezama aseguró que el equipo de la Sema, cuyas oficinas están frente al parque, lo tendrá a su cargo.