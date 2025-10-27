“El Ombligo Verde” de Cancún no se toca: autoridades y vecinos

Destacan su valor histórico y ambiental

Se consolidó el compromiso ciudadano y gubernamental para preservar este pulmón verde

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En el marco del décimo tercer aniversario del parque urbano El Ombligo Verde, autoridades municipales, ambientalistas y vecinos de las Supermanzanas 33 y 34 se reunieron para celebrar y reafirmar el compromiso de preservar este espacio emblemático de Cancún. El parque, considerado uno de los dos grandes pulmones verdes de la ciudad, nació de una lucha social y ambiental que hoy se reconoce como parte fundamental de la historia urbana local.

Fernando Haro Salinas, director de Ecología del municipio de Benito Juárez, destacó que El Ombligo Verde representa “una historia de organización vecinal admirable”, y fue enfático al declarar que la postura de la administración encabezada por la presidenta municipal Ana Paty Peralta es clara: “El Ombligo Verde no se toca”. No se contempla ninguna obra ni modificación en el área, y se mantendrá como espacio natural protegido.

A pesar del compromiso oficial, integrantes de la asociación civil Ombligo Verde A.C. alertaron sobre presiones urbanas que podrían poner en riesgo la integridad del parque. Betina Ceto, representante del colectivo, exigió la elaboración de un plan de manejo ambiental adecuado, similar al del Parque Kabah, para garantizar la conservación del sitio frente a intereses particulares, como los que rodean la catedral ubicada en el centro de la reserva.

La activista denunció que el Ayuntamiento ha presentado propuestas de manejo elaboradas por personas sin conocimiento profundo del área, las cuales han sido rechazadas por los ambientalistas. “Es urgente que se construya un modelo participativo y técnico que proteja este espacio a largo plazo”, señaló.

El Ombligo Verde alberga especies nativas, senderos interpretativos y espacios de recreación que promueven la educación ambiental. Su conservación es clave para la biodiversidad urbana y para mantener el equilibrio ecológico en una ciudad que enfrenta constantes retos de expansión.

Vecinos y colectivos han organizado actividades culturales, talleres y recorridos para fortalecer el vínculo comunitario con el parque, que se ha convertido en un referente de identidad local.

Certificar tours de turismo comunitario mejora la experiencia del visitante y fortalece el desarrollo local.

La Secretaría de Turismo impulsa el Distintivo para Prestadores de Servicios Turísticos Comunitarios, que reconoce actividades sustentables, auténticas y socialmente responsables en todo México.

Sectur promueve Distintivo de Turismo Comunitario

La Secretaría de Turismo (Sectur) lanzó recientemente una convocatoria nacional para que prestadores de servicios turísticos comunitarios obtengan el Distintivo de Turismo Comunitario, una certificación oficial que reconoce las experiencias que contribuyen al desarrollo sustentable, la identidad cultural y el bienestar de las comunidades anfitrionas.

Este distintivo, vigente por cuatro años, está dirigido a personas, cooperativas y organizaciones que ofrecen actividades como recorridos guiados, talleres artesanales, experiencias gastronómicas, rutas ecoturísticas y celebraciones tradicionales. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2025, y puede consultarse en el sitio web de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

Beneficios de certificar actividades comunitarias:

– Mejora la calidad de la oferta turística y la experiencia del visitante, al garantizar autenticidad, seguridad y respeto por el entorno.

– Fortalece la economía local, al reconocer el trabajo de guías, artesanos, cocineras tradicionales y promotores culturales.

– Promueve el turismo responsable, al evitar prácticas extractivas o invasivas en comunidades vulnerables.

– Facilita el acceso a apoyos institucionales, como capacitación, promoción y financiamiento.

Además, Sectur ha publicado una Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias, que orienta a los prestadores sobre cómo diseñar, operar y mejorar sus servicios con enfoque participativo y sostenible.

La certificación contempla dos modalidades: Solicitud inicial, para quienes buscan obtener el distintivo por primera vez y solicitud de renovación, para quienes ya cuentan con el reconocimiento y desean mantenerlo.