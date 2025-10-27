Inicia festival “Día de Muertos: Tradición, Luz y Reencuentro”

Fomento a las tradiciones y la identidad comunitaria en al Isla de las Golndrinas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.– Entre música, aromas y colores que evocan la vida y la memoria, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) inauguró con gran éxito el festival “Día de Muertos: Tradición, Luz y Reencuentro”, una celebración que honra las raíces culturales de México y que, en esta edición, tuvo como invitado especial al estado de Oaxaca.

El evento, realizado frente al Museo de la Isla, se convirtió en un punto de encuentro para familias cozumeleñas y visitantes que disfrutaron de una velada llena de arte, danza, gastronomía y espiritualidad, en un ambiente iluminado por la esencia de nuestras tradiciones.

La jornada inició con la emotiva representación de la “Llegada de las Almas”, a cargo de la agrupación Canoa Maya Cozumel, marcando el inicio simbólico del recorrido espiritual del festival.

Durante la ceremonia inaugural, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, estuvo acompañada por la directora general del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, Lilián Villanueva Chan; el diputado Wilberth Alberto Batún Chulim; la regidora Raquel Paredes, en representación del presidente municipal; y Flor de Liz Aquino Hernández, enlace estatal de la delegación de Oaxaca.

En su mensaje, Juanita Alonso Marrufo destacó que el festival es una oportunidad para fortalecer el tejido social, promover la identidad cultural y mantener vivas las costumbres que nos dan sentido como pueblo. Asimismo, entregó un reconocimiento a la delegación oaxaqueña y agradeció a los artistas y colectivos que participaron en las exposiciones y murales dedicados a esta significativa fecha, en especial aquellos inspirados en los alebrijes, símbolo de la imaginación y el colorido mexicano.

Uno de los momentos más aclamados de la noche fue la presentación de los Charros y Chinas Oaxaqueñas “Nitos Oaxaqueños” y la orquesta “Encanto Serrano”, que llenaron el escenario de energía, folclor y alegría con danzas tradicionales que transportaron al público al corazón de Oaxaca, evocando su espíritu festivo y su profunda devoción por honrar a quienes han partido.

El público también disfrutó de la exposición colectiva “Alebrijes en Día de Muertos”, una fusión entre arte contemporáneo y tradiciones ancestrales; así como de los murales conmemorativos “La Fantástica Tradición Mexicana”, elaborados por Verónica Ochoa, Carla Pacheco y Lucio Frías, y la obra “La Visita”, creada por estudiantes de la Uqroo y el Instituto Partenón.

“A través de este festival celebramos la vida, la memoria y nuestras raíces, en un espacio donde se unen el arte, la educación y la tradición. Con acciones como esta reafirmamos el compromiso de la Fundación con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para construir un estado más solidario, incluyente y con bienestar compartido”, expresó Juanita Alonso Marrufo.

Las y los asistentes recorrieron además el altar dedicado al artista Francisco Benjamín López Toledo, el altar del Hanal Pixán (Comida de las Ánimas) instalado en la casita maya, y disfrutaron de cada rincón del recinto adornado con arte, flores, alebrijes y tradición.

La noche cerró con la tradicional “Cana al Aire”, un baile popular que unió a locales y visitantes en una celebración llena de identidad, alegría y comunidad.

Con esta jornada, la FPMC reafirma su misión de ser un faro cultural que fomenta el amor por las tradiciones mexicanas, fortalece el orgullo por nuestras raíces y promueve el arte como vínculo de unión entre generaciones.