La Uqroo evidencia fallas en transporte público de Chetumal

Estudio técnico expone fallas estructurales

Investigadores advierten sobre precariedad vehicular y falta de cultura vial

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO) presentó los resultados de su investigación “Impacto de la seguridad vial en la movilidad urbana: un estudio de caso en Othón P. Blanco”, en la que se analizan las condiciones del transporte público en Chetumal. El estudio, elaborado por el cuerpo académico Educación, Empresa, Turismo y Seguridad, fue entregado a autoridades municipales y revela una serie de deficiencias que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la precariedad del parque vehicular, la desarticulación entre rutas y servicios, y la falta de infraestructura adaptada para una movilidad eficiente. Los investigadores también detectaron una percepción ciudadana generalizada de abandono institucional, lo que ha contribuido a la normalización de prácticas riesgosas en el uso del transporte público.

El estudio señala que la movilidad en Chetumal es insegura y deficiente, con unidades en mal estado, rutas poco claras y escasa supervisión. Esta situación afecta especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes, quienes dependen del transporte colectivo para sus actividades diarias.

Además, se destaca la ausencia de una cultura de seguridad vial, lo que perpetúa conductas imprudentes tanto entre conductores como peatones. Los investigadores advierten que las soluciones técnicas deben ir acompañadas de procesos participativos, supervisión constante y campañas de educación ciudadana.

Los académicos de la Uqroo hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que se implementen políticas públicas integrales que atiendan las fallas estructurales del sistema de transporte. “La movilidad urbana no puede mejorar sin una visión conjunta que incluya infraestructura, regulación, educación y participación ciudadana”, señalaron durante la entrega del informe.

El estudio también propone la creación de foros ciudadanos y mesas técnicas para rediseñar el sistema de transporte público, tomando en cuenta las necesidades reales de la población y las condiciones del entorno urbano.